Mallorca bajo cerco policial: la madre que tiró a su bebé en un contenedor sigue desaparecida y no ha salido de la isla

Mallorca sigue viviendo horas de máxima tensión mientras la Policía Nacional mantiene un operativo de búsqueda sin precedentes en torno a Yolanda, la mujer acusada de la muerte de su bebé en noviembre de 2023 después de que lo tirara a un contenedor en Porto Cristo.

Tras su desaparición y su ausencia en la lectura del veredicto del jurado en la Audiencia Provincial, los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que la acusada no ha abandonado la isla y todo apunta a que permanece en algún punto de Mallorca, oculta y bajo extremo sigilo.

El dispositivo policial desplegado es amplio y exhaustivo. Las fuerzas de seguridad han reforzado los controles en todos los puertos y aeropuertos de la isla, con el objetivo de impedir cualquier intento de fuga hacia el exterior. Cada movimiento, cada pasajero, cada vehículo está siendo registrado y monitoreado, lo que dificulta enormemente que la desaparecida pueda salir de la isla sin ser detectada. Los agentes manejan la hipótesis de que, si no ha logrado abandonar Mallorca, su paradero debe encontrarse dentro del territorio insular, lo que a la vez estrecha la búsqueda y aumenta la presión sobre el operativo.

Paralelamente, la Policía mantiene vigilancia constante sobre el entorno más cercano de Yolanda. Familiares, amistades y contactos habituales están siendo controlados discretamente y hasta ahora no se ha producido ningún tipo de comunicación por parte de la acusada. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de contacto a través de terceros. Este silencio absoluto refuerza la sospecha de que podría estar ocultándose de manera intencionada o contando con ayuda limitada, mientras las autoridades tratan de reconstruir sus últimos movimientos.

Para intentar localizarla, la Policía ha movilizado a funcionarios que vigilan los llamados puntos calientes: zonas donde podría refugiarse, recibir apoyo o intentar reorganizarse. Cada rincón de la isla considerado estratégico está siendo objeto de seguimiento, desde viviendas deshabitadas hasta enclaves urbanos y rurales con menor control, donde la presencia de la acusada podría pasar desapercibida. Al mismo tiempo, los agentes tiran de confidentes y redes de información para intentar obtener cualquier pista que permita acotar su ubicación. Cada rumor o indicio es analizado y cada movimiento sospechoso se investiga con detenimiento.

El operativo se intensifica hora a hora y no muestra señales de desaceleración. La Policía es consciente de que cada minuto que pasa puede ser crucial para localizar a la acusada antes de que pueda reorganizar su situación o recibir ayuda que le permita eludir la justicia.

La presión crece no solo por la gravedad del caso, que conmocionó a toda España, sino también por la polémica que rodea la facilidad con la que Yolanda pudo permanecer sin medidas de control más estrictas a pesar de estar acusada de un crimen tan grave. Este hecho ha suscitado numerosas preguntas sobre cómo fue posible que una mujer acusada de la muerte de su propio bebé pudiera moverse libremente y sin supervisión suficiente hasta desaparecer por completo.

La ausencia de Yolanda en la lectura del veredicto y la imposibilidad de localizarla ni en su domicilio ni en otros lugares conocidos mantienen a la isla en estado de alerta máxima. Mientras la Policía estrecha el cerco y el operativo de búsqueda se mantiene activo, la gran incógnita persiste: ¿dónde está Yolanda? Las autoridades insisten en que, según los indicios recabados hasta ahora, no ha abandonado Mallorca, lo que convierte cada punto de la isla en un escenario potencial para su localización. La búsqueda se intensifica, los controles no cesan y cada hora que pasa se convierte en una carrera contrarreloj para dar con su paradero antes de que pueda desaparecer definitivamente entre la vigilancia exhaustiva que ahora domina toda la isla.