Lapsus al volante: una conductora se confunde de marcha con su coche automático y lo estampa contra un muro

Aparatoso accidente el que ocurrió el pasado jueves en el polígono industrial de Inca, Mallorca. Una mujer tuvo un grave lapsus al volante que le hizo estampar el vehículo, un Mercedes de color negro, contra un muro y provocar leves daños en otro turismo que se encontraba estacionado en la calle.

Todo parecía que se iba a tratar de una noche tranquila de vuelta a casa. Sin embargo, terminó en un siniestro con un leve toque de humor. La conductora se equivocó con su propio coche automático y, en vez de dar marcha atrás, dio marcha hacia adelante, con la mala fortuna de que había un muro en frente. El turismo aceleró más rápido de lo esperado y la mujer no tuvo tiempo de reaccionar y evitar el impacto.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Inca y una ambulancia del SAMU 061. Por fortuna, todo quedó en un susto. La conductora, que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, no sufrió ningún tipo de daño físico y tan sólo se lamentaron daños materiales.

Ahora, la compañía aseguradora del coche ya está evaluando qué ocurrió exactamente, aunque la mujer reconoció en todo momento que la culpa había sido suya al haberse confundido de marcha al tratar de arrancar el vehículo. La peor parte se la llevó un muro de un establecimiento del polígono, que quedó totalmente destrozado a consecuencia del impacto.

Numerosos restos quedaron en la calzada y en la acera, tal y como se pueden ver en las imágenes cedidas por parte de la Policía Local de Inca a este periódico.

Por desgracia, también sufrió leves daños otro turismo, un Seat de color rojo aparcado en la calle, que fue alcanzado por el Mercedes en la parte fronta-lateral.