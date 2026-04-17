Kika Márquez: «O tienes la foto del perro con el cordero en la boca o nadie se hace cargo de los gastos»

Los perros que campan a sus anchas por el campo mallorquín son un grave problema para muchos ganaderos, que ven cómo muchos de sus animales son brutalmente atacados. A ello se le suma la dificultad de reclamar daños ante la ley y de presentar pruebas gráficas ante la inexistencia de cámaras por falta de internet y electricidad.

A través de su cuenta de Instagram (@kiikamarquez), esta joven no se cansa de denunciar esta problemática que se ha convertido ya en una de las caras más amargas de la convivencia en el campo y aprovecha esta entrevista en OKBALEARES para hacer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para proteger lo que es de todos, los animales.

P. – Y luego vienen los ataques de perros. Esto también es bastante doloroso porque me decía que no hay perros salvajes, sino que son perros de vecinos que se escapan.

R. – Sí, totalmente. Yo respeto muchísimo a los animales, tengo mi perro y lo amo; el bienestar animal es lo primero. Ahora bien, si tu perro por las noches salta la valla y se escapa, y tú lo sabes, lo siento, pero mételo en casa o átalo para dormir. No puedes dejarlo a sus anchas para que venga y alborote a las ovejas. Cuando las persigue y están embarazadas, ellas abortan por el estrés. Así que no solo afectas a la oveja que muerde o al cordero que mata, sino a todas las que persigue y estresa. El tema de los perros es un problema bastante gordo.

P. – Y cuando un perro entra y mata a las ovejas, ¿quién paga esto?

R. – Debería pagarlo el dueño. Si encontramos de quién es el perro, o el dueño actúa de buena fe al ver que su perro llega manchado de sangre y avisa, se puede arreglar entre vecinos. Pero legalmente es muy difícil: tienes que tener una foto del perro con el cordero en la boca. Si no puedes demostrar qué perro ha atacado a las demás, no te cubre nada. Lo cubre el seguro si lo tienes contratado; si no, no lo cubre nadie.

P. – ¿Se puede poner una cámara para que, si ataca un perro, quede grabado?

R. – Para poner una cámara, primero necesitas conexión a internet, luego iluminación y electricidad. Es muy complicado. ¿Dónde enchufas una cámara aquí? Si fuese una finca sola, podrías intentar algo, pero nosotros las vamos cambiando de finca en finca porque buscamos que coman verde, que estén sanas y que sea lo más natural y ecológico posible.

P. – ¿Y qué dicen los vecinos cuando hay ataques o robos? ¿Se coordinan con ellos?

R. – Sí, sin duda. Al final, nadie quiere delincuencia en su barrio. Si a la vecina de abajo le contamos lo que ha pasado, ella está atenta. Por ejemplo, cuando se oye que las ovejas con los cascabeles corren rápido de un lado a otro, suelen llamar a mi madre para avisarle del alboroto. Entre los vecinos nos ayudamos mucho, y por eso siempre hago un llamamiento a la ciudadanía para que se haga partícipe. Si colaboramos entre todos, tendremos un sitio mejor.

P. – ¿Cuánto puede costar una oveja? ¿Cuánto cuesta cuidarla desde que nace?

R. – Muchísimo dinero. Piensa que son muchos años. Primero la leche, luego el pienso que les das cada día, el agua, todas las vacunas… Las tenemos que desparasitar cada año. Es muchísimo dinero y esfuerzo; no sabría decirte una cifra exacta, pero es mucho.