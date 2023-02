El Tribunal del Jurado ha declarado culpable de asesinato al acusado de matar a un joven marroquí en Calas de Mallorca en julio de 2021, al concluir que aceptó la posibilidad de que podía matarlo con la agresión y que le atacó sin que pudiera defenderse.

El jurado considera demostrado que el acusado, el 21 de julio de 2021 sobre las 00.45 horas, se encontró con la víctima, un joven marroquí de 28 años –que había sido pareja de su mujer- en un aparcamiento de Calas de Mallorca, y que se inició una discusión durante la cual le propinó un puñetazo en la sien.

Además, considera acreditado que el acusado dio este primer golpe «de forma imprevista y fulgurante», de manera que la víctima no tuvo posibilidad defenderse.

Siguiendo con el veredicto del jurado, una vez derribado, el joven marroquí quedó inconsciente en el suelo, y entonces el acusado le pisoteó o pateó la cabeza «brutalmente», causándole graves lesiones cerebrales que requirieron asistencia urgente. Estuvo ingresado en el Hospital Son Espases hasta que murió cuatro meses después a consecuencia de la agresión.

De este modo descarta totalmente la versión del procesado acerca de un único «golpe involuntario» a la víctima. El acusado negaba haber continuado con la agresión cuando el perjudicado cayó inconsciente al suelo. En su declaración el lunes aseguró que fue su tío quien se enzarzó en una pelea con la víctima y su amigo, y que él se limitó a intentar separarles, recoge la agencia Europa Press.

Su relato no ha convencido al jurado, que ha dado credibilidad al testimonio del amigo de la víctima, quien desde el principio incriminó al acusado. El veredicto se apoya también en los informes médicos y forenses, que constatan múltiples fracturas craneales y graves lesiones internas, con al menos dos golpes directos en la cabeza.

El jurado entiende que, aunque el acusado no tuviera intención de causar la muerte en un principio, sí era consciente y aceptó la posibilidad de que con esta agresión podía acabar con la vida de la víctima.

Además no considera probado que permaneciera en el lugar mientras su pareja prestaba auxilio a la víctima, que no tuviera una mala relación previa con él o que desconociera que había sido pareja de su mujer, porque no hay evidencia suficiente que lo demuestre. Con todo, no ha considerado demostrado, por tres votos a favor y seis en contra, que el motivo de la discusión fuera un problema de celos, como sostenían las acusaciones.

El jurado rechaza, asimismo, que el acusado hubiera consumido cocaína y benzodiazepinas aquella noche -nadie declaró tal cosa excepto él, ni hay ninguna prueba de ello-. Aunque sí reconoce que es consumidor de droga desde adolescente y que tiene un trastorno de conducta derivado de ese consumo, concluye que aquella noche se encontraba «en pleno uso de sus facultades mentales». El jurado se ha mostrado desfavorable a una suspensión de la pena o un posible indulto.

Tras conocerse el veredicto, la Fiscalía ha elevado su petición a 25 años de prisión y ha mantenido la solicitud para que el acusado indemnice con 168.000 euros a los padres del fallecido, así como de 20.000 euros para cada uno de sus cuatro hermanos.

La familia de la víctima ha pedido 22 años de cárcel así como 210.000 euros de indemnizaciones para los padres y hermanos del fallecido. Mientras, la defensa ha pedido la pena mínima aplicable.

La magistrada presidenta del Tribunal será quien decida sobre la pena de prisión y las compensaciones a los familiares en la sentencia que dictará en los próximos días.