Josep Prohens dará nombre al auditorio del Conservatorio de Felanitx

Hay jubilaciones que, en sí mismas, adquieren un carácter excepcional por el hecho de cerrar un proceso sin precedentes. Ocurrió el verano de 2024 al jubilarse Joan Company, que fue el fundador de la Coral Universitat de les Illes Balears, y volverá a suceder cuando el día 26 de septiembre se jubile el compositor y pedagogo felanitxer Josep Prohens. En ambos casos viene acentuada esta circunstancia por el hecho de ser ambos empleados públicos y, como consecuencia de ello, obligados a dar la alternativa a una sucesión que tal vez no reúna las condiciones de quienes, como Company y Prohens, dieron su vida laboral para engrandecer dos proyectos excepcionales.

Company ha tenido la oportunidad de seguir su camino emprendedor, una vez recibido el encargo de dirigir el proceso expansivo de la Capella de la Seu, y asimismo, encomendarle formar el Coro del Festival Cap Rocat. En el caso de Josep Prohens, las circunstancias son otras bien distintas, pues la música contemporánea entre nosotros nada tiene que ver con la consolidada trayectoria del mundo coral en la isla.

Prohens defendió desde el inicio que la Orquesta del Aula de Música Contemporánea vinculada al Conservatorio Profesional de Felanitx debía dedicarse única y exclusivamente al estreno de obras de compositores de las Baleares, pese a la resistencia de su entorno, que no lo tenía tan claro. El resultado es que desde 2006, que es el año en que Josep Prohens comenzó a darle impulso a esta orquesta, más de 170 obras han sido estrenadas, y solamente en las citas de fin de curso.

Dos décadas de incansable compromiso con la música contemporánea en el proceso que ha conseguido alcanzar lo impensable, en una disciplina ajena a los favores mayoritarios del público. Por eso mismo, entiendo que resultó reconfortante para Josep Prohens recibir el viernes 19 de junio la llamada del Ayuntamiento de Felanitx para comunicarle que a partir de ahora se va a bautizar con su nombre el auditorio del Conservatorio Profesional. Será los días 25 y 26 de junio, primero en el Museu de Mallorca y después en el Conservatorio de Felanitx, cuando Josep Prohens dirija por última vez a la Orquesta del Aula de Música. En cualquier caso, amargo final de trayecto.

Lo digo porque, salvo sorpresa, su trayectoria acaba aquí, puesto que no son probables las alternativas en este campo, una vez finalizada la vida laboral. No estamos hablando de alguien común, sino todo lo contrario. Puesto que Josep Prohens fue una figura clave en el desarrollo de estudios superiores de música en Baleares, llegada a finales de los años 90 la inauguración del Conservatorio Superior, que él mismo dirigió en sus inicios.

Su labor como compositor reúne un número de obras próximo a las 200 partituras, que se construyen a partir de la música contemporánea y de vanguardia, aunque la particularidad es su permanente exploración tímbrica, que le llevaría a darle sentido no solamente a gran diversidad de formatos, sino también a explorar el maridaje entre tonalidad y atonalidad. Uniendo dos mundos antagónicos.

Conocí a Josep Prohens en tiempos lejanos del Encontre de Compositors y en el 2002 acudí a Oviedo invitado por el entonces gerente de la OSIB, para el concierto de abono de la Orquestra del Principado que incluía en programa el Homenaje a la tonalidad’, datado el 2000, que en origen era una pieza de cámara para violín y piano que no buscaba la melodía tradicional, sino darle fortaleza al contraste tímbrico. Me fascinó aquel trabajo, porque reconozco que no acabo de entender la rebeldía de la música contemporánea, alejada de los cánones hasta entonces tradicionales. Prohens, en cambio, siendo un devoto de las fórmulas matemáticas –tan propias y contemporáneas–, no se daba por vencido en la búsqueda de encontrarle la continuidad al recorrido histórico desde una rigurosa interpretación desde el presente.

Cualquier jubilación es motivo de alegría porque, por regla general, supone que al fin perdemos la bota que pende sobre nuestras cabezas. Hay tiempos, en cambio, en que la bota no existía previamente, sino la suprema excelencia, y entonces, la persona llamada al ostracismo laboral solo asume una condena.

El mejor homenaje que le podemos hacer a Josep Prohens es acudir a verle el 25 y 26 dirigiendo a la Orquesta del Aula de Música Contemporánea.