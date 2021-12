El exconseller de Turismo del Govern balear en el último Govern del PP en Baleares hace dos legislaturas, Jaime Martínez (Palma, 1971) es el presidente de los populares de Palma, y más que probable candidato de esta formación a la Alcaldía de la capital balear, para las municipales de mayo de 2023. Unos comicios donde este arquitecto aspira a acabar con la hegemonía que, desde 2015, tiene la coalición de socialistas, nacionalistas y populistas de Unidas Podemos (UP) al frente del Consistorio palmesano.

Pregunta.- ¿Cómo acaba el año el PP de Palma?

Respuesta.- Tenemos que hacer un resumen positivo. A nivel interno, cogí en febrero las riendas de la presidencia de la Territorial de Palma. Hemos creado todas las comisiones sectoriales, recuperado a gente del PP que se había distanciado a Ciudadanos y Vox, y renovado, las 15 juntas de distrito. Acabamos el año con el partido reforzado, unido y trabajando en un proyecto que será el de mayo de 2023.

P.- A nivel nacional, se está viviendo una situación bastante tensionada en el PP, con esa lucha interna de alto voltaje entre Ayuso, Casado y Almeida.

R.- Yo creo que, al final, como no puede ser de otra manera, se va a solucionar, se pondrán de acuerdo todas las partes en las decisiones que se tengan que tomar. Hay unos plazos de renovación de las juntas, y se tendrán que cumplir y convocar. Todo lo otro, yo creo que son debates que, seguramente, la opinión pública, da más importancia que a nivel interno. Se solucionará, cuanto antes mejor, y que queden renovadas todas las juntas, como hemos hecho aquí en Baleares. Pienso que en Madrid tiene que pasar lo mismo y, en ningún caso, eso tiene nada que ver con el liderazgo del presidente nacional, Pablo Casado, y con su figura, como candidato a ser el próximo presidente de España.

P.- ¿Se está siendo injusto en la dirección del partido con una figura del calado de Isabel Díaz Ayuso?

R.- Creo que hay mucho más debate externo, y en la opinión pública que no, a nivel interno. Lo vuelvo a decir. Yo creo que hay que cumplir unos plazos, se tiene que convocar un congreso, se tienen que presentar las mejores personas, y votarán los afiliados. Ayuso es importante, es una figura política a nivel nacional, una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid, y es, líder. A partir de ahí, todos los debates que vayan más allá de esa renovación que tiene que haber en Madrid, están fuera de lugar. Es decir, tenemos que circunscribir la figura de Díaz Ayuso a Madrid, y la de Pablo Casado, a nivel de España.

P.- ¿Díaz Ayuso es la figura política más relevante del PP de la última década?

R.- Hemos visto cómo le ha dado la vuelta a las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, fagocitando absolutamente a Ciudadanos, y paralizando también un crecimiento que podía verse en Vox. Ha demostrado en las urnas lo que tiene que demostrar cualquier líder, y cualquier figura política, en estos momentos, donde la política está absolutamente denostada.

P.- ¿El efecto Ayuso puede beneficiar al PP balear?

R.- Yo creo que cuando estamos hablando de Madrid estamos hablando de la capital de España. Por lo tanto, la referencia es importante y, lógicamente, esa ilusión, ese compromiso, ese liderazgo, que ha demostrado en la Comunidad de Madrid afecta a toda la población, a todas aquellas comunidades donde el ciudadano lo está pasando mal, y es cautivo de estas políticas de izquierdas que fagocitan la libertad de cada uno. Y yo creo que esa imagen que se ha dado en Madrid, ese vuelco que se ha dado a un Gobierno donde recordemos que Ciudadanos tenía un peso importante, y ha perdido todo ese peso, se tiene que traducir también al resto de comunidades autónomas. Y en Baleares, lógicamente, viendo que estamos con un gobierno absolutamente radical, también puede ayudar a que la gente vea que la alternativa, la única alternativa real, es la del Partido Popular y la de Marga Prohens, en este caso.

P.- Su presidencia es fruto de un acuerdo con el anterior presidente regional, Biel Company. ¿En qué medida eso ha sido respetado por la actual presidenta?

R.- La presidenta y yo tenemos una relación excepcional. Políticamente compartimos los objetivos, los principios, valores, el proyecto político que tenemos que llevar a cabo no sólo en Palma, sino en Baleares. Del mismo modo estamos trabajando coordinadamente. Lo hacemos además, desde la confianza. Lógicamente, el apoyo que tiene Marga Prohens, por mi parte, es del cien por cien, y el apoyo que tengo yo, también.

P.- ¿Armengol ha dado suficientes explicaciones de su famosa noche de copas en plenas restricciones por la pandemia?

R.- No ha dado ninguna explicación de por qué incumplía normas que, ella misma, obligaba a cumplir a cada uno de los ciudadanos de esta comunidad autónoma. No es que haya dado pocas, no ha dado ninguna. No las ha dado ni en el Parlament, ni ante la opinión pública. Los ciudadanos se merecen una explicación de la presidenta de Baleares, que es la primera que incumple todos aquellos acuerdos que toma su Consejo de Gobierno, que es el máximo órgano del poder Ejecutivo. En cualquier otro país europeo, una situación así, hubiera llevado a la dimisión de la presidenta.

P.- ¿Qué le está pareciendo el escándalo que se está desvelando durante todos estos años de las menores tuteladas por el Consell que han sido abusadas?

R.- Me parece otra muestra del oscurantismo, y de la falta de transparencia de este Gobierno en las diferentes administraciones donde gobierna. ¿Por qué no quieren dar explicaciones? Todos los movimientos que el PP ha intentado para que se investigue, han tenido el no como respuesta. Es otra muestra más de esta falta de transparencia, y de este ninguneo, ya no a la oposición, sino al ciudadano, que ve esto, como un absoluto escándalo que además ha traspasado hasta el Congreso de los Diputados de Madrid. Y hemos visto que allí también han dado la callada por respuesta.

P.- ¿Qué opinión le merece que el dinero de la ecotasa se destine a conciertos como el Los 40 principales?

R.- Me parece que es otro engaño, ya no sólo al ciudadano, sino al sector turístico, con la necesidad que hay de inversión en diferentes zonas turísticas. Además, después de que el sector privado en los últimos ocho años haya hecho unas inversiones espectaculares, gracias a una ley del PP, y que no se hayan visto recompensados por la ecotasa y que, esos ingresos, pudieran revertir en Playa de Palma o Magaluf o Cala Millor. A mí me parece un despropósito. Es un impuesto que debería ser finalista, para actuaciones que tengan que ver con el modelo económico y turístico de las Islas. Podríamos aceptar que la ecotasa pudiera ir a paliar problemas en temas de depuración de agua, que no cumplen los socialistas, ni Madrid, ni Baleares. Lo que no es de recibo, es que se destine ese impuesto a fiestas.

P.- Si el PP gobierna en Baleares en 2023, mantendrá la ecotasa o es partidario de suprimirla.

R.- Yo soy el presidente de la Territorial de Palma. El tema de la ecotasa supera un poco la visión que yo pueda tener, pero le puedo dar mi opinión personal: cuantos menos impuestos tenga el ciudadano, las empresas, los autónomos y, en este caso, el sector turístico, mucho mejor. Yo entiendo que éste, como cualquier otro, se tiene que reducir o eliminar. Yo lo he dicho siempre: estoy en contra de la ecotasa, y de cualquier impuesto que castiga al sector, que, realmente, nos permite tener una economía moderna y de futuro.

P.- Cruceros. ¿Limitarlos o darles carta libre?

R.- Como cualquier oferta que tiene la ciudad, y Mallorca en general, creo que es positivo. Lo que tenemos que hacer es gestionarlo, de la mejor manera posible. Tenemos una carencia de inversión en el puerto de Palma histórica. Hace 20 años que hablamos de planes directores que no se llevan a cabo y, los cruceros, necesitan de inversión para ver de qué manera se gestiona. Tienen que haber unos buenos accesos y unas buenas salidas en el Paseo Marítimo, tanto en la zona de Porto Pi como en el Palacio de Congresos. Considero que, lo primero, es inversión en el puerto de Palma, apostar por los cruceros, sin ninguna duda, y gestionarlo de la mejor manera posible. Y ver de qué manera podemos desviar a los cruceristas, para que puedan también beneficiarse de esta llegada de visitantes, otras zonas de la Isla. Por lo tanto, gestión e inversión.

P.- Sí pero, por ejemplo, la reforma que se está planteando del Paseo Marítimo de Palma pasa por reducir a dos los carriles de circulación.

R.- Es un proyecto negativo. Con la reducción de carriles provisional que se ha realizado, estamos viendo que está provocando muchísimos problemas, a la ciudad, y a la comunicación. La reducción de la velocidad en la Vía de Cintura, está llevando a que muchos más vehículos también pasen por el Paseo Marítimo. Estamos viendo que este proyecto, que va a licitar Autoridad Portuaria, lo hace sin solucionar antes los accesos. Por lo tanto, no soluciona el tema de las mercancías. Si reducimos carriles, y no solucionamos los accesos, si seguimos con la Vía de Cintura a 80 kilómetros por hora, pasando 600 grandes vehículos de mercancías por el Paseo Marítimo, estamos creando una ratonera, y generando, más problemas de movilidad de los que hoy ya existen, y que todos padecemos.