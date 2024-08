Jagoba Arrasate: «Tenemos claro que hay que mejorar fuera de casa»

«Tenemos claro que hay que mejorar fuera de casa». Jagoba Arrasate fue directo y contundente en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará mañana en El Sadar ante Osasuna. El técnico vizcaíno es consciente de que esa fue la asignatura pendiente del Mallorca la pasada temporada y quiere corregirla desde el primer desplazamiento, que se realizará al campo del club al que ha dirigido las seis últimas temporada. «Es algo muy especial volver a El Sadar, va a ser muy bonito porque allí hay gente a la que adoro y que se han portado siempre muy bien conmigo», aseguró el entrenador bermellón, que vivirá sin duda un encuentro muy emocionante.

Arrasate, que confirmó en su comparecencia ante los medios la baja de Mateu Morey, con problemas en el menisco que pueden tenerle fuera de combate durante unas tres semanas, así como también las molestias que sufre Morlanes, aunque en su caso sí ha entrado en la convocatoria, recalcó el «enorme esfuerzo» que va a tener que hacer su equipo, que disputará tres partidos de Liga en sólo siete días. «Seguramente el martes ante el Sevilla haremos cambios», adelantó.

«Mañana un espero un partido duro y complicado porque sé cómo aprieta Osasuna en casa. Juegan en campo rival, son verticales y llegan con mucha gente arriba. Les costó en el primer tiempo ante el Leganés, pero en el segundo mejoraron mucho y crearon bastante peligro», explicó Arrasate, que no quiso confirmar si mantendría o no la misma alineación que empató ante el Real Madrid. «Estamos valorando si repetir o si introducir alguna modificación», dijo el entrenador, que insistió en «el buen trabajo colectivo que hicimos todo el domingo pasado».

«El partido ante el Real Madrid estuvo muy bien, aunque hubo un tramo del primer tiempo que no me gustó tanto, pero en Pamplona será otra historia. Debemos empezar de cero y trabajar desde el principio si queremos sacar un resultado positivo, porque de lo contrario nos quedaremos en el camino», afirmó el técnico de Berriatua, que sobre el gran partido de Mojica ante el Real Madrid recalcó que «esa es su versión buena, pero también tiene otra que no me gusta tanto. Hay que pedirle que dé siempre ese nivel».