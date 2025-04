La izquierda tacha de «masificador» al alcalde del PP de Palma cuando ellos no pusieron coto al turismo

La izquierda tacha de «masificador» al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, Palma cuando los partidos del anterior gobierno municipal (PSOE, Més y Podemos) durante ocho años no pusieron coto, ni aprobaron medida alguna, contra la masificación turística.

Palma «se prepara para otra temporada récord» con «más cruceros, más coches de alquiler, más ruido y más suciedad». «Y ustedes aprietan el acelerador, más promoción turística, más licencias para hoteles, más barra libre…», ha manifestado en el pleno que hoy celebra el Ayuntamiento de Palma el concejal de Més, Miguel Ángel Contreras, que ha defendido una proposición con varias medidas para paliar la masificación, que han decaído con los votos en contra del PP y Vox. Martínez «pasará a la historia como el alcalde masificador», ha concluido Contreras.

El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha recriminado a los partidos que hoy están en la oposición, socialistas, independentistas de Més y Podemos que, tras ocho años al frente del gobierno municipal, no hicieran lo que ahora reclaman. «Gobiernan ocho años, no hacen nada, pierden las elecciones y vienen a pedirnos que hagamos lo que ustedes no hicieron», ha apuntado.

El regidor de Vox, Juan Antonio Esteban, por su parte, ha sostenido que el aumento de las tasas a los cruceros, por ejemplo, carecería de cualquier tipo de efecto disuasorio y no haría que éstos dejen de llegar a Palma, sino sólo aumentar su coste.

El turismo también ha sido objeto de otro debate a raíz de una proposición del PSOE para defender un modelo sostenible y rechazas la «expansión de plazas turísticas» del decreto de medidas turísticas aprobado por el Govern, que tampoco ha salido adelante.

El citado decreto, a juicio de la concejala Elena Navarro, constata el «engaño del PP y Vox en materia turística». «De decrecer pasan a contener, que en realidad quiere decir expandir», ha señalado, reclamando la eliminación de cualquier medida que implique el crecimiento de plazas turísticas y la recuperación de la moratoria.

«La gente entiende perfectamente la diferencia entre defender a los residentes ante la emergencia habitacional y proteger a los turistas», ha subrayado la socialista.

La única concejala de Podemos en Palma, Lucía Muñoz, ha lamentado que durante la reciente Semana Santa el centro de Palma, la Vía de Cintura y las playas hayan estado «colapsadas». «En abril», ha enfatizado la política morada, «¿cómo será cuando llegue junio?».

«Estamos entrando en el tercer verano del PP y siguen echando la culpa al gobierno anterior. Sean coherentes con su discurso o reconozcan que son unos mentirosos», ha indicado.

Bonet, en cambio, ha defendido la oportunidad de las medidas aprobadas por el Govern para «contener las plazas turísticas y combatir la oferta ilegal». «Ha llegado el momento de la contención y también de la excelencia», ha dicho, para después reprochar la creación de 115.000 plazas turísticas durante las anteriores legislaturas de los socialistas al frente del Ejecutivo autonómico.