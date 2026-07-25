El influencer sevillano José Julio sufre un brutal accidente en Mallorca y acaba en el hospital con seis puntos

Lo que prometía ser una escapada inolvidable bajo el sol de Mallorca terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para el influencer sevillano José Julio. Considerado por muchos seguidores como uno de los influencers más simpáticos y queridos del panorama de las redes sociales, el joven ha conseguido construir una enorme comunidad gracias a su naturalidad y sentido del humor.

En la actualidad reúne cerca de 600.000 seguidores en Instagram y 5,3 millones de seguidores en TikTok, unas cifras que lo sitúan entre los creadores de contenido más populares de España y lo convierten en todo un referente para los jóvenes. Precisamente han sido esos millones de seguidores los que han quedado impactados después de que el creador de contenido compartiera un vídeo mostrando el grave accidente que sufrió en Mallorca mientras disfrutaba de una de las actividades acuáticas más populares del verano, una experiencia que acabó con una aparatosa herida en la cabeza, una visita de urgencia al hospital y seis puntos de sutura.

Las imágenes compartidas en sus redes sociales reflejan el antes y el después de un momento que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Según relata en el vídeo, todo transcurría con absoluta normalidad durante sus vacaciones en Mallorca junto a varios amigos hasta que una simple diversión dio un giro inesperado. En cuestión de segundos, la jornada de playa pasó de las risas al miedo.

El accidente ocurrió mientras participaban en un recorrido sobre un sofá hinchable remolcado por una embarcación, una de las atracciones acuáticas que cada verano reúne a miles de personas en las playas españolas. Durante el trayecto, un movimiento brusco provocó que José Julio impactara violentamente con la cabeza de uno de sus acompañantes. El golpe fue tan fuerte que, nada más salir del agua, comenzó a perder una gran cantidad de sangre.

En el vídeo explica que el sangrado era tan abundante que la única opción fue abandonar inmediatamente la actividad y dirigirse al hospital. Lo que inicialmente parecía un simple corte terminó siendo una lesión mucho más importante de lo que imaginaba. Tras ser examinado por el personal sanitario, los médicos determinaron que era necesario cerrar la herida con seis puntos de sutura.

El influencer sevillano reconoce que, en un primer momento, restó importancia a lo sucedido al pensar que únicamente se trataba de un golpe superficial. Sin embargo, la valoración médica cambió por completo su percepción de lo ocurrido y le hizo comprender que había estado mucho más cerca de sufrir un accidente de mayor gravedad de lo que había imaginado.

Uno de los aspectos que más ha impactado a sus seguidores es otra de las revelaciones que hace en su vídeo. Durante la atención médica, una profesional sanitaria le explicó que este tipo de accidentes en atracciones acuáticas son más habituales de lo que muchas personas creen. Según cuenta José Julio, la trabajadora del hospital le trasladó que reciben con frecuencia casos relacionados con este tipo de actividades acuáticas y que, en algunas ocasiones, las consecuencias pueden llegar a ser extremadamente graves, hasta el punto de poner en riesgo la vida de algunos participantes.

Estas declaraciones han abierto un intenso debate en redes sociales sobre la seguridad de las atracciones acuáticas remolcadas, especialmente durante la temporada estival, cuando miles de turistas buscan emociones fuertes sin ser plenamente conscientes de los riesgos que pueden implicar determinados movimientos, impactos o caídas sobre el agua.

Tras vivir esta angustiosa experiencia, José Julio ha querido aprovechar la enorme repercusión de su vídeo para lanzar un mensaje de concienciación dirigido a todos aquellos que tengan pensado subirse a este tipo de actividades acuáticas. Su testimonio ha acumulado numerosas reacciones entre seguidores y usuarios de Instagram, TikTok y otras plataformas, muchos de los cuales aseguran desconocer el peligro que pueden entrañar este tipo de actividades recreativas.

Lo que comenzó como un día de diversión en las aguas de Mallorca terminó dejando una cicatriz, una experiencia difícil de olvidar y un aviso que ya está dando la vuelta a las redes sociales: incluso las actividades acuáticas más populares del verano pueden esconder riesgos inesperados cuando un simple instante basta para que unas vacaciones soñadas se conviertan en una auténtica pesadilla.