Indignación vecinal en el Paseo Marítimo de Palma: una plaga de polillas invade casas y terrazas de los vecinos

La indignación vecinal se ha desatado con fuerza en el Paseo Marítimo de Palma. Un grupo de residentes de la zona ha denunciado públicamente que una preocupante plaga de polillas está invadiendo de forma masiva tanto la vía pública como las terrazas de sus viviendas privadas.

Este grave problema afecta de manera directa a un tramo específico del recién renovado paseo palmesano. La afectación perjudica notablemente tanto el tránsito habitual de los peatones como la intimidad de las terrazas de los vecinos de los edificios colindantes. Los residentes del área ven diariamente cómo decenas de insectos inundan por completo su espacio personal, lo que les obliga a luchar de forma constante y cotidiana contra esta molesta plaga para intentar evitar que el problema vaya a más.

Según los testimonios recogidos, la plaga tiene su origen concreto en unos árboles ubicados en una zona verde situada en las inmediaciones del lugar. La magnitud de la situación ha quedado plenamente demostrada a través de pruebas visuales.

Tal y como se puede apreciar de forma totalmente nítida y clara en el vídeo remitido al medio de comunicación OKBALEARES, uno de los vecinos afectados muestra cómo las polillas alcanzan sin control la terraza de su propia casa.

Los afectados han querido asegurar con rotundidad a este periódico que la presencia masiva de estos insectos «supone un problema de insalubridad e higiene, además de causar molestias evidentes a los residentes, viandantes y usuarios de este espacio público».

Por todo ello, los ciudadanos residentes en este tramo específico del Paseo Marítimo de Palma han solicitado formalmente al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto de manera inmediata. Exigen que se lleven a cabo las inspecciones técnicas oportunas y que se proceda de forma urgente a la fumigación y control de dicha plaga, con el único propósito de garantizar plenamente el bienestar, la seguridad y la salubridad de todo el entorno afectado.