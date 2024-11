El Illes Balears vuelve a la Liga: «Estamos obligados a cambiar el chip»

El Illes Balears Palma Futsal vuelve a la Liga y Antonio Vadillo afronta el partido del sábado contra el Pescados Rubén Burela FS con la clara intención de reorientar la mentalidad del equipo tras las intensas competiciones internacionales. “Hay que cambiar el chip”, subraya el técnico, recordando que “llevamos dos semanas focalizados en otras competiciones y tenemos que volver a la liga, una competición que no podemos dejar de lado ya que es muy difícil ir sumando puntos”.

El entrenador también pone el foco en el calendario apretado que enfrentará el equipo estas próximas semanas: “Ahora vamos a entrar en un ciclo de partidos cada tres días y tenemos que intentar hacer un buen número de puntos para meternos en la parte alta de la clasificación e ir de una forma un poco más cómoda de cara al final de la primera vuelta con el primer objetivo que es estar en la Copa de España”.

Vadillo es consciente de que “cuesta cambiar el chip porque han sido dos semanas con objetivos muy concretos y muy importantes, como eran la Main Round y la Intercontinental. Pero tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacerlo”. Recuerda la lección de hace tres temporadas, en la que el equipo tuvo dificultades para encadenar victorias en liga regular y entró en la Copa de España en las últimas jornadas, advirtiendo que “este año intuyo, por lo que se está viendo en los resultados, que va a ser una liga muy igualada y no nos podemos dormir porque alguien se va a caer y esperemos que no seamos nosotros”.

El jerezano también se refiere a la carga de partidos en el calendario, describiéndola como “una auténtica locura” y señalando que “es muy difícil mantener el foco de atención en cada partido porque realmente todos los partidos son importantes. Cada partido tenemos que dar nuestro máximo para poder sacarlo adelante y eso, evidentemente, se transforma en mucho desgaste, tanto mental como físico”. Los parones de selecciones, añade, se usarán principalmente para descansar: “Antes, usábamos los parones para empacar más al equipo, para ser más compactos… Ahora los utilizamos para descansar. No tenemos tiempo”.

A propósito de ello y sobre la gestión de los jugadores, Vadillo destaca que “para nosotros todos los jugadores que tenemos en plantilla son muy importantes, pero nadie es imprescindible. Sin ir más lejos, el otro día quedaron varios compañeros sin jugar que ahora van a tener oportunidades, van a tener minutos. No es cuestión de que contemos con ellos o no contemos con ellos. Es cuestión del plan del partido y del momento del partido”.

Antonio Vadillo anticipa un partido complicado ante un rival que espera al Palma con intensidad: “Burela, por lo que he podido ver sobre su último partido contra ElPozo Murcia, no terminaron con buenas sensaciones, no estuvieron a su nivel competitivo y eso hace que un equipo dolido nos espere el sábado con el cuchillo entre los dientes”.