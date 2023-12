Illes Balears Palma Futsal: del sueño europeo a la Intercontinental. Si hace 25 años le hubieran contado a Miquel Jaume que su creación sería campeona de Europa, que llegaría a dos Final Four consecutivas sin perder ni un partido y que jugaría la Copa Intercontinental, se habría reído mucho. Él y todos los que le ayudaron a fundar el Illes Balears Palma Futsal en Manacor, mientras les habría invitado a tomar un whisky escocés de categoría para despertar de la quimera del osado que hubiera planteado semejante locura.

La realidad es que, un cuarto de siglo después de su fundación, la obra maestra del fútbol sala balear no deja de sorprender con un guion inverosímil, que ni el mismo Miquel Jaume podría haber escrito mejor. El Illes Balears Palma Futsal saborea la clasificación para su segunda Final Four consecutiva camino de Foz de Iguaçú, Brasil, donde jugará, la madrugada del miércoles al jueves, la final de la Copa Intercontinental. El campeón de Europa no tiene tiempo casi para degustar sus éxitos por muy importantes que sean porque en el horizonte aparecen nuevas opciones para seguir creciendo.

La clasificación para la Final Four por segundo año consecutivo supone otra gesta extraordinaria para un equipo que se mantiene invicto en Europa desde su debut. El campeón firma unos dígitos al alcance solo de unos pocos equipos, los más poderosos de la historia del fútbol sala. De hecho, solo dos equipos, Movistar Inter y Playas de Castellón, lograron revalidar el máximo título europeo en dos años consecutivos y solo los castellonenses lo lograron en sus dos primeros años en Europa.

Es el reto que se ha ganado pelear el conjunto de Antonio Vadillo que sigue sin perder ningún partido en dos temporadas en la Champions de fútbol sala, con catorce partidos, once victorias, contando la de la final en los penaltis ante el Sporting portugués, y tres empates. El recorrido europeo es impresionante y gran parte de mérito lo tiene la afición de Mallorca, que ha visto como su equipo ha jugado once partidos en Palma al ser sede de cuatro rondas europeas consecutivas, entre ellas, la fase final en la que el Illes Balears levantó el título en mayo.

La expedición llega a Brasil este lunes

Los jugadores del Illes Balears Palma Futsal se levantaron con la dulce resaca de otra noche histórica europea y ya prepararon la maleta para viajar a Brasil este mismo domingo por la noche. Sin tiempo para muchas celebraciones, el equipo se desplazó al Aeroport de Son Sant Joan para iniciar el largo viaje hasta Foz do Iguaçú, localidad en la que jugarán la Copa Intercontinental contra el Cascavel Futsal brasileño, campeón de las dos últimas ediciones de la Copa Libertadores y que jugará a poco más de hora y media en coche de su localidad, por lo que prácticamente jugará la final en casa.

Es el nuevo reto del campeón de Europa, que ambiciona ampliar su palmarés con un título mundial que culmine un 2023 inolvidable. El equipo aterrizará este lunes por la tarde en la ciudad que alberga la final después de casi 18 horas de viaje y tres aviones para afrontar las dos escalas que tenía por delante en Madrid y São Paulo pero con la ilusión de jugar por un nuevo título. La final se jugará en la madrugada del miércoles al jueves en España (00:30 hora española).

El Illes Balears jugará su primera Copa Intercontinental y lo hará con unas equipaciones especiales diseñadas para una cita histórica y única. El club ha preparado dos equipaciones exclusivas para jugar la gran final en la que representará a su provincia en un evento planetario.

La primera será la camiseta que lucirán los jugadores con los colores de Baleares inspirada en una de las equipaciones creadas en los últimos años y que ya forma parte de los colores oficiales de las equipaciones de cada temporada. La camiseta está formada por las cuatro franjas rojas de la bandera de la comunidad sobre fondo amarillo y con la parte superior y los dorsales con el color morado característico, los colores de las banderas de Baleares y que también son los de Mallorca. Los pantalones y las medias serán de color morado. Es un diseño muy fiel a la distribución de los colores en la bandera oficial de Baleares.

La segunda equipación especial será la de los porteros. El esfuerzo económico para jugar esta competición en Brasil es muy importante, igual que el de toda la temporada para un equipo humilde con los recursos limitados y que es de una isla. Los patrocinadores son parte fundamental en estos éxitos del club y la entidad ha diseñado una vestimenta especial con los colores de la compañía aérea Air Europa, el patrocinador más antiguo que tiene el club y con el que viaja de la mano por España, Europa y ahora a una cita mundial. La unión entre ambas entidades es tal que el club ha dado un paso más diseñando una vestimenta completamente azul, color característico del logo de Air Europa, con el hombro derecho de color blanco. El fondo azul de la camiseta incluye un mosaico de aviones para una equipación de altos vuelos y con la que quiere reinar en Brasil.