Ibiza ya embala y compacta en el vertedero la basura que trasladará a Mallorca en barco

Ibiza ya embala y compacta la basura del colapsado vertedero de Ca na Putxa, (la planta de tratamiento de residuos de Ibiza y Formentera) que se trasladará a Mallorca en barco. Unos residuos que se exportarán a Mallorca desde Ibiza y que llegarán compactados y perfectamente embalados como paso previo necesario para su posterior transporte, como se puede apreciar en el video.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha tratado de «aclarar las falsedades difundidas por la oposición» socialista y separatistas de Més per Mallorca, y ha asegurado que no se traerá basura «a granel», “ni habrá olores, ni dispersión de residuos», por lo que ha insistido en que todo el procedimiento «cuenta con informes de viabilidad, cobertura legal, garantías ambientales y aval técnico».

Riera ha recalcado que la posibilidad de trasladar residuos entre islas «no es una ocurrencia» del actual gobierno insular, sino «una herramienta prevista en la Ley de Residuos y en el Plan Director Sectorial, aprobados en 2019 por el pacto de izquierdas».

«Es una auténtica contradicción que ahora quieran hacer creer a los mallorquines que es un desastre aquello que ellos mismos dejaron aprobado. Si no saben hacer oposición, los mallorquines no tienen ninguna culpa», ha afirmado.

Riera ha explicado que el convenio respondería a una «doble finalidad», que sería, por un lado, dar una solución a un «problema ambiental de Baleares», puesto que el vertedero de Eivissa se encuentra «al final de su vida útil». Por otro lado, se trata de obtener un «beneficio directo para los mallorquines», porque los 50 millones de euros asociados al acuerdo «permitirán reducir un 10% la tarifa de residuos con efectos desde este mismo año».

Al mismo tiempo, ha tratado de desmentir las afirmaciones sobre una supuesta «saturación» de la planta de Son Reus y es que la planta funcionaría en la actualidad a aproximadamente el 70% de su capacidad, de forma que «dispone de margen suficiente para asumir este tratamiento con todas las garantías técnicas y ambientales».

Además, Riera ha recordado que el incremento de tráfico será mínimo, dado que actualmente llegan «cerca de 800 camiones diarios a Son Reus» y este convenio «solo supondrá unos siete camiones más al día, es decir, menos de un 1% de incremento». Por lo tanto, a su manera de ver, «quedan completamente desmentidas las barbaridades que algunos han intentado hacer creer a la ciudadanía».

La portavoz también ha negado cualquier «opacidad», puesto que el convenio será «completamente público» y Mallorca «podrá interrumpir el traslado cuando lo considere necesario». Además, ha remarcado que el transporte será «íntegramente organizado y financiado» por el Consell d’Eivissa.