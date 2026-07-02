Ibiza responde a los anti-todo que rechazan el traslado de sus basuras a Mallorca: «La afectación será nula»

El Consell de Ibiza ha asegurado que la prueba piloto del traslado de residuos a Mallorca incluirá un máximo de siete camiones, cinco días a la semana, que realizarán el traslado en horario nocturno y, por tanto, la afectación al tráfico, ruidos y otras molestias será «probablemente nula».

La institución ha recordado este jueves que la prueba viene amparada por la modificación de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminantes de Baleares, que desarrolla el decreto ley 8/2025, de 5 de diciembre, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos.

En un comunicado, el Consell de Ibiza ha ofrecido explicaciones tras las declaraciones de diversos colectivos sobre la prueba piloto para enviar los residuos a Mallorca. En este sentido, ha recordado que el decreto añade una disposición adicional que especifica la necesidad de realizar, por parte de la concesionaria, la prueba piloto del traslado.

Debido a que la entidad concesionaria del servicio público es la UTE Giref, el Consell ha recordado que llevó a cabo con ella la contratación mediante un procedimiento negociado sin publicidad de dicha prueba. El contrato tiene una duración de tres meses, que se puede prorrogar en nuevas porciones de tres meses más hasta un máximo de dos años.

Además, ha insistido en que el objetivo de la prueba es realizar los ajustes necesarios para trasladar los residuos de la manera más eficiente, minimizando las externalidades que se sufren tanto en Ibiza como en Mallorca.

También ha negado que, tal como habían manifestado entidades, vayan a trasladarse residuos a granel. De hecho, el Área Ambiental de Ca na Putxa cuenta con la maquinaria necesaria para embalar las balas de residuos y tratar olores e insectos. La institución insular ha desmentido que Ibiza sea la isla donde menos se recicla en Baleares y ha señalado que en 2024 superó a Mallorca en recogida selectiva.

Con la operación de traslado a punto de arrancar, los ecologistas del Grupo Balear de Ornitología (GOB) y la asociación de vecinos del barrio de Son Sardina han propuesto que la solución pasaría por destinar los 50 millones de euros previstos por el Govern para esta operación a implantar sistemas de recogida selectiva puerta a puerta en Ibiza y Formentera, en lugar de financiar el transporte de residuos, y piden crear una comisión de seguimiento integrada por entidades ecologistas, vecinales y representantes de Son Sardina para supervisar el proyecto.

Además, solicitan elaborar un plan director de prevención y gestión de residuos en Ibiza que priorice la prevención, la reutilización y el reciclaje y evite que el traslado de residuos a Mallorca se convierta en una solución permanente.

Las entidades han recordado que el pasado 11 de junio interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del contrato para el traslado de residuos al considerar que el procedimiento se tramitó mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Según han indicado, el recurso fue admitido a trámite el 16 de junio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Palma.

En este sentido, han asegurado que se reservan la posibilidad de emprender nuevas acciones judiciales contra las decisiones administrativas que puedan adoptarse en relación con este proyecto si consideran que vulneran los principios de proximidad, autosuficiencia y jerarquía en la gestión de residuos.