Los ecologistas a su aire: exigen frenar el traslado de residuos a Mallorca con el vertedero de Ibiza desbordado

Los ecologistas exigen frenar el inminente traslado de residuos a Mallorca con el vertedero de Ibiza desbordado. Por ello, han reclamado este martes al Consell de Mallorca que suspenda el plan piloto para trasladar residuos hasta que haya «información pública completa» al respecto.

El traslado a Mallorca de las basuras excedentes del obsoleto y colapsado vertedero ibicenco de Ca na Putxa es la única fórmula sobre la mesa para poner coto a un problema ambiental de primer orden.

La operación posibilitará el traslado de 30.000 toneladas a la incineradora de Son Reus en Palma durante dos años, para acabar así con el colapso y poder alargar el uso del vertedero ibicenco, una instalación que se encuentra en un momento crítico y a punto de agotar su vida útil, prevista para finales de 2027.

Con la operación de traslado a punto de arrancar, los ecologistas del Grupo Balear de Ornitología (GOB) y la asociación de vecinos del barrio de Son Sardina han propuesto que la solución pasaría por destinar los 50 millones de euros previstos por el Govern para esta operación a implantar sistemas de recogida selectiva puerta a puerta en Ibiza y Formentera, en lugar de financiar el transporte de residuos, y piden crear una comisión de seguimiento integrada por entidades ecologistas, vecinales y representantes de Son Sardina para supervisar el proyecto.

Además, solicitan elaborar un plan director de prevención y gestión de residuos en Ibiza que priorice la prevención, la reutilización y el reciclaje y evite que el traslado de residuos a Mallorca se convierta en una solución permanente.

Las entidades han recordado que el pasado 11 de junio interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del contrato para el traslado de residuos al considerar que el procedimiento se tramitó mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Según han indicado, el recurso fue admitido a trámite el 16 de junio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Palma.

En este sentido, han asegurado que se reservan la posibilidad de emprender nuevas acciones judiciales contra las decisiones administrativas que puedan adoptarse en relación con este proyecto si consideran que vulneran los principios de proximidad, autosuficiencia y jerarquía en la gestión de residuos.

El objetivo del proyecto es trasladar a Mallorca la práctica totalidad de la fracción resto generada en Ibiza y han considerado que la urgencia alegada para ponerlo en marcha no está justificada, al entender que el vertedero de Ca na Putxa todavía dispone de capacidad suficiente mientras se desarrollan alternativas para mejorar la gestión de los residuos en la isla.

Las entidades también han advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría la importación de residuos para Mallorca. Entre ellas, han señalado el riesgo de que el transporte a granel incremente la posibilidad de accidentes, vertidos, malos olores y otras molestias para la población.

Asimismo, han alertado de que la incineración de los residuos procedentes de Ibiza podría aumentar la generación de escorias y cenizas y reducir la vida útil del depósito destinado a estos materiales en Mallorca, además de comprometer parte de la capacidad de reserva de la planta de Son Reus durante los periodos de mantenimiento de las líneas de incineración.

Ambas entidades han anunciado que impulsarán nuevas acciones informativas y de movilización ciudadana para intentar frenar el proyecto y han señalado que su campaña cuenta ya con el apoyo de una veintena de entidades, principalmente de carácter ecologista y vecinal.