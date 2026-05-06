Un hombre viola a su amiga en Mallorca y evita la cárcel a cambio de someterse a un curso de igualdad de género

Un hombre ha evitado la cárcel a pesar de haber agredido y violado estando borracho a una amiga suya en Mallorca al grito de «¡eres una puta barata!». El procesado ha reconocido los hechos en el juicio y había sido condenado inicialmente a dos años de prisión, pero se ha acabado anulando la pena a cambio de que el varón pague una indemnización de 20.000 euros a la víctima y se someta a un programa de igualdad de género.

De esta manera, la petición del letrado de la defensa y con la conformidad de la fiscal y la acusación, la magistrada ha suspendido la ejecución de la pena privativa de libertad, por lo que no deberá entrar en la cárcel, aunque sí deberá pagar una multa de 540 euros por un delito de lesiones. También se le ha impuesto una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima durante 12 años y se le obligará a someterse a otro programa de deshabituación de sus adicciones.

La Fiscalía solicitaba inicialmente un total de ocho años de prisión para el hombre como supuesto autor de un delito de lesiones y otro de agresión sexual, aunque ha terminado rebajando la petición al contemplar las circunstancias atenuantes de intoxicación etílica y de dilaciones indebidas.

Los hechos sucedieron concretamente en la tarde del 11 de febrero del año 2021. El acusado y la víctima, que en aquel momento mantenían una relación de amistad, estaban paseando por la calle. Sin embargo, empezaron a mantener una fuerte discusión que con el paso de los minutos fue yendo a más, según expone el escrito de acusación.

En un momento dado, el procesado le propinó un empujón a su amiga y la agarró del cuello y del cabello. Luego, a pesar de estos primeros golpes, ambos se dirigieron hasta la casa del hombre, ubicada en el municipio de Capdepera, donde se produjo la violación.

Una vez llegado al inmueble, el varón la volvió a agredir, la lanzó contra el sofá del salón y posteriormente la violó. Pese a que ella le imploraba que parara, él hizo caso omiso y continuó con su comportamiento. Además, mientras la estaba violando, le propinaba puñetazos en la cara y le soltaba frases como «¡eres una puta barata!».

La víctima, lejos de quedarse bloqueada, intentó defenderse de su agresor y le lanzó una papelea que tenía a mano. Sin embargo, él respondió al ataque con reiteradas patadas y la volvió a violar.

El barullo y los gritos de la mujer fueron escuchados por varios vecinos de la localidad, quienes alertaron a la Policía Local de Capdepera de que algo estaba ocurriendo en el interior de la casa. Con suma rapidez, varios agentes se personaron hasta la vivienda y arrestaron al hombre.

Como consecuencia de lo ocurrido, la mujer sufrió consecuencias psicológicas como ansiedad y temor, así como varias policontusiones con hematomas por los golpes recibidos en algunas partes del cuerpo.