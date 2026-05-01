El Govern de Prohens cuestiona el ‘No a la guerra’ sindical del 1 de mayo: «Es día de hablar del trabajo»

Una pancarta con el No a la guerra encabezará este viernes la manifestación del Primero de Mayo convocada por los sindicatos UGT Y CCOO en Palma. Un lema que cuestiona por inapropiado el Govern que preside la popular Marga Prohens. En declaraciones a OKBALEARES, la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, defiende que «es un día para hablar de trabajo».

No está de acuerdo la consellera del ramo con el uso político que hacen este viernes los sindicatos del Día del Trabajo. Catalina Cabrer no comparte la pancarta del No a la guerra que encabezará la manifestación convocada como cada año por UGT y CCOO.

Así lo ha dicho en declaraciones a OKBALEARES: «Evidentemente, yo ante cualquier manifestación, pues respeto máximo al lema que quiera poner cualquier persona. Pero sinceramente, tengo que decir que siendo el 1 de mayo una fecha importante del Día del Trabajo, creo que es un momento de hablar de trabajo y valorar los retos que tenemos en Baleares, de combinar el bienestar de los trabajadores también siendo residentes en Baleares, de que se pueda vivir bien en Baleares y de que nuestro mercado laboral siga con estos datos tan positivos. Creo que es momento de hacer reivindicaciones más laborales, retos, y de hablarlo, porque nosotros siempre lo hacemos a través del diálogo».

En la misma entrevista, Cabrer hace una radiografía del mercado laboral en Baleares a día de hoy: «Creo que está en un buen momento. Nosotros lo vamos diciendo mes a mes, damos los datos de ocupación y creo que ya llevamos una tendencia muy clara donde podemos hablar de una plena ocupación en Baleares. Incluso en los meses de invierno somos capaces de generar empleo y de reducir el paro; somos la única comunidad autónoma capaz».

La consellera añade que la desestacionalización «es una realidad en Baleares, es algo importante». Además, destaca «una tendencia muy clara a la reducción de la siniestralidad en Baleares; hemos dejado por primera vez de ser líderes en siniestralidad en la construcción, donde los accidentes son más graves y esto también es muy destacable».

Cabrer también repasa el poder adquisitivo ganado por los trabajadores de hostelería gracias a un convenio colectivo muy ventajoso que en esta nómina les permitirá ver un incremento lineal del 4% en el sueldo: «Baleares ha sido la comunidad autónoma con mayor subida salarial vía convenio colectivo, un 5,6% de subida salarial, muy por encima de la media del resto de España. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que tenemos un mercado laboral sano, un mercado laboral dinámico, fuerte, que crea ocupación y que, evidentemente, claro que hay retos, por supuesto que hay retos y seguimos en ellos. Tenemos el reto también de combinarlo con la sostenibilidad, que es para nosotros un reto importante en esta legislatura, pero creo que el estado de nuestro mercado laboral es favorable».

Hay que recordar que los sindicatos CCOO y UGT encabezarán las movilizaciones del 1 de mayo en Baleares con una pancarta con el lema No a la guerra y aspiran a convertir la jornada en un «llamamiento a la indignación».