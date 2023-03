El Gobierno socialista de Mallorca, presidido por Catalina Cladera, paga todas las actividades independentistas que tienen lugar en la sede de la Obra Cultural Balear (OCB), en el casal de Can Alcover en Palma, a las que destina 50.000 euros anuales. Son toda una serie de actos e iniciativas de esta entidad coaligada con colectivos secesionistas, como Acció Cultural del País Valencià y Òmnium Cultural, con las que integra la denominada Federación Llull, constituida en el palmesano Castillo de Bellver de Palma en 1990.

Entre otras actividades de exaltación del independentismo que los socialistas de Mallorca sufragaron con dinero público, figura la denominada Fiesta Estellés, donde se dieron cita virtualmente las principales entidades culturales de los fantasmagóricos Països Catalans en un acto simultáneo en memoria del poeta valenciano, Vicent Andrés Estellés.

En 2020 la dirección de la OCB utilizó los 30.000 euros anuales que entonces recibía para la programación de sus actividades y que ahora se han incrementado en 20.000 más, para entre otras actividades, proyectar el documental El PSAN i l’independentisme català (1968-2018) cuya producción corrió a cargo de Edicions Lluita. El guion del mismo fue realizado por los independentistas Maria Conca y Josep Guia y recorría la trayectoria del Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN), organización que tiene como meta «conseguir la independencia», y luchar contra la «dominación española y francesa sobre la nación catalana».

Precisamente uno de los citados guionistas, Josep Guia, integrante de los Comités de Defensa de la República (CdR), fue el protagonista el pasado mes de octubre en la sede de la OCB de la conferencia 25 momentos del independentismo catalán (1969-2018).

Su presentación la hizo Jaume Sastre, veterano independentista mallorquín, también integrante de este colectivo y defensor del golpe de la Generalitat contra la Constitución de octubre de 2017. Guia, que actualmente es miembro de la Asamblea de Representantes del Consell de la República por la circunscripción valenciana, pronunció una conferencia subvencionada por los socialistas de Mallorca, que fue organizada por el grotesco Consell per la República, presidido por el fugado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Basta indicar que una de las visitas que en 2021 recibió Puigdemont, fue la del expresidente de la OCB, Josep de Lluís, que se desplazó a Waterloo para «trasladar la solidaridad de la sociedad de las Islas Baleares con su exilio», según hizo público el visitante.

Y es que no hay partido, entidad, colectivo mallorquín afín al independentismo catalán, que no lleve a cabo y celebre toda clase de actos en el casal de Can Alcover de la OCB, sede sufragada por los socialistas de Mallorca con dinero público.

En el pleno celebrado la semana pasada por el Consell de Mallorca, en el que le fue concedida la subvención a la OCB para el mantenimiento del inmueble y las actividades que allí tienen lugar, la vicepresidenta independentista de la institución insular de Més per Mallorca, Bel Busquets, reconoció a preguntas de la oposición, que ni tan siquiera se había leído la memoria sobre los objetivos y el plan cultural 2023 de la OCB.

No obstante, de haberlo hecho, los 50.000 euros se los hubiera concedido igual, ya que los objetivos y fines de los socios de gobierno de los socialistas en la institución insular y de la OCB, son idénticos. Sin ir más lejos, en el proyecto presentado por la OCB para justificar la subvención del Consell se afirma que «pese a la consolidación del sistema democrático y autonómico, estamos aún muy lejos de lo que sería necesario para conseguir el reconocimiento de los derechos culturales y nacionales a los que tenemos que aspirar como país».