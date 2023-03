El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, se ha pronunciado sobre la participación de la líder popular en Baleares, Margalida Prohens, en una comida con un histórico dirigente del partido condenado por corrupción, José María Rodríguez, sosteniendo que «no fue la mejor de las decisiones». Así se ha pronunciado Sémper en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP al ser preguntado por la posición de Génova ante esta comida que mantuvieron algunos miembros del partido en Baleares, entre ellos su presidenta.

«Entienda que no conozco la agenda de ningún dirigente, con quién come o con quién cena, pero los compañeros en Baleares han dicho que no fue las mejores de las decisiones, algo a lo que me adhiero», se ha limitado a señalar Sémper.

Por su parte, el partido en Baleares ha defendido que esta reunión fue una «comida privada e informal» que, bajo su punto de vista, «no tiene ningún otra trascendencia». Aun así, la dirección del PP balear, tras el revuelo que se ha armado desde que OKDIARIO desveló la celebración de este almuerzo, ha reconocido que fue una equivocación asistir al mismo.

Como ha ido contando este digital, la cúpula del PP balear, con su presidenta Marga Prohens a la cabeza, asistió el pasado viernes a un almuerzo invitada por un histórico dirigente de la formación condenado por corrupción y expulsado del partido hace siete años, José María Rodríguez.

A sus 75 años, el que fuera durante casi dos décadas presidente del PP de Palma y ex secretario general regional de la formación, disfruta del tercer grado penitenciario tras ser condenado a tres años y medio de cárcel por el uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, empresa que se encargó de las campañas electorales del PP de Baleares en 2003 y 2007. La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma también le impuso una inhabilitación para cargo público de nueve años.

El pasado mes de octubre, el que fuera también ex delegado del Gobierno (2011-2012) entró en prisión y 12 días después, obtuvo el tercer grado, lo que le permite disfrutar de día de libertad y únicamente tiene que acudir al centro penitenciario a dormir de lunes a jueves, como paso previo a su libertad condicional.

Aparte de la cúpula del PP, al almuerzo asistieron diversos representantes de las vieja guardia del partido y especialmente las personas que eran más allegadas a Rodríguez.

En la comida estuvo Marga Prohens, su marido y secretario general del PP de Palma, Javier Bonet; el presidente de la formación en la capital balear y candidato a la Alcaldía en las municipales de mayo, Jaime Martínez; la secretaria general del PP en las Islas, Sandra Fernández, y diferentes cuadros de mando de la organización de la campaña electoral del PP.

Es el caso de la coordinadora de programa de Gobierno, Carme Lliteras; los coordinadores de Movilización y Actos, Javi Ureña y Salva Moll o la coordinadora de voto, María Jesús Jiménez, además de veteranos ex presidentes y ex coordinadores de las juntas de distrito del PP de Palma de la década de los 90, cuando Rodríguez logró siendo presidente de la formación encadenar cuatro mayorías absolutas en Palma entre 1995 y 2007.