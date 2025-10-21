Un fugitivo alemán cazado en Palma tras defraudar 700.000 euros en ayudas de COVID en su país

La tranquilidad del aeropuerto de Palma se vio alterada el pasado miércoles con la detención de un ciudadano alemán que estaba siendo buscado por las autoridades de su país por un delito de fraude. El hombre, condenado a cinco años de prisión por estafar al Estado alemán en la adjudicación de ayudas destinadas a paliar los efectos de la pandemia, había logrado, presuntamente, obtener un total de 700.000 euros de manera fraudulenta.

Agentes del Grupo de Crimen Organizado y Delincuencia Internacional de la Policía Nacional habían estado siguiendo la pista del fugitivo durante semanas, tras recibir la información de que se encontraba en Mallorca.

La investigación culminó con un operativo en el aeropuerto de Palma, donde el hombre fue localizado mientras intentaba abandonar la isla. Tras facturar su vuelo, los policías procedieron a su arresto en la zona de embarque, evitando así que escapara con el dinero obtenido de forma ilícita.

El detenido fue trasladado inmediatamente a dependencias policiales y, posteriormente, puesto a disposición judicial, donde se decretó su ingreso provisional en prisión hasta su entrega a las autoridades alemanas.

Según los informes, entre septiembre de 2020 y octubre de 2021, el fugitivo presentó documentación falsa para acceder a ayudas estatales destinadas a su empresa, aprovechando la situación generada por la pandemia. Esta maniobra le permitió apropiarse indebidamente de 700.000 euros, lo que desató la emisión de una Orden Europea de Detención por parte de Alemania.

La detención del hombre ha generado un fuerte revuelo entre las autoridades y los ciudadanos, subrayando la eficacia de los cuerpos policiales en la localización de fugitivos internacionales. La captura no solo evita la fuga de un acusado por un delito económico de gran magnitud, sino que también sirve como advertencia a quienes intenten burlar los sistemas de control y protección pública en Europa. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de cómo el fugitivo logró desplazarse hasta España y cuáles fueron los mecanismos exactos de su fraude.