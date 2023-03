Francisco Martorell Esteban (Mancor de la Vall, 1951) es presidente de ASIMA, la Asociación de Industriales de Mallorca, que impulsa y defiende los intereses de las empresas de los polígonos de Son Castelló y Can Valero de Palma.

Locomotora industrial y de servicios de Baleares, ASIMA apuesta por el dinamismo y la proactividad, así como por combinar la actividad empresarial con la contribución a la sociedad. Martorell reivindica el papel prioritario de los polígonos en el desarrollo económico de cualquier territorio.

Pregunta.- ¿Cuántas empresas están integradas en ASIMA?

Respuesta.- Entre los polígonos de Son Castelló y Can Valero de Palma, que son los que representa la asociación que tengo el orgullo de presidir, hay más de 2.000 empresas y 20.000 trabajadores. Y desde hace años vienen representando el 20% del PIB de la economía balear. Por tanto, los pulmones económico y productivo de Baleares están en estos dos polígonos y en el resto que hay repartidos por las Islas. No todas las empresas están asociadas, pero sí la gran mayoría.

P.- ¿Cuántos polígonos hay en Baleares?

R.- En Baleares hay 53 polígonos empresariales y en total en España hay 5.787. La Asociación de Industriales de Mallorca es miembro fundador de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), que nace en 1998. El papel de estos polígonos es prioritario en el desarrollo económico de cualquier territorio.

P.- Hay quejas de usuarios y trabajadores de Son Castelló y Can Valero por el deficiente mantenimiento de estos polígonos. Suciedad, basura de botellones, socavones en las calles, aceras destrozadas… ¿Creen que las instituciones públicas están actuando?

R.- Así es. Lamentablemente empresarios, trabajadores y visitantes de los polígonos Son Castelló y Can Valero se quejan, y con razón, por la suciedad en las calles, los socavones y aceras destrozadas, el abandono de trastos… un problema que día a día padecemos y que hace intransitable ir por estos dos polígonos de Palma. Las instituciones lo saben, la gente lo expresa en sus redes sociales, nosotros se lo trasladamos en persona a los departamentos municipales que gestionan estas competencias. Pero la suciedad y el mal estado de las aceras persiste. Desde hace años estamos en la APP Línea Verde, donde los usuarios de Son Castelló y Can Valero pueden notificar las incidencias para que sean gestionadas por los responsables municipales. Recomiendo que la tengan descargada porque así entre todos seguiremos contribuyendo para tener unos polígonos limpios y transitables. Desde ASIMA siempre vamos con la mano tendida en la colaboración público-privada. Para nosotros es muy importante y siempre quedan aspectos por mejorar.

P.- ¿Cómo se pueden solucionar los problemas de aparcamiento en estos recintos empresariales?

R.- Los problemas de aparcamiento van asociados al transporte público, ya que no responde a las verdaderas necesidades de los trabajadores de los polígonos. Lo hemos planteado legislatura tras legislatura, pero no se ha hecho nada al respecto. La movilidad sigue siendo una de las cuestiones que hay que mejorar. En cuanto al transporte público, las líneas de la EMT siguen siendo una asignatura pendiente, lo cual tensiona el problema de aparcamiento que hay en los polígonos Son Castelló y Can Valero. Llevamos muchos años buscando soluciones para este problema, reuniéndonos con el regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, trasladando el malestar que existe entre los empresarios de ambos polígonos, que ven cómo se complica el aparcamiento para sus trabajadores, la llegada de clientes al polígono u otros casos como la logística de reparto de suministro. Y para ello es necesario mejorar las líneas de transporte público que unen diferentes puntos de Palma con los polígonos Son Castelló y Can Valero. Hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta eficaz por parte del Ayuntamiento.

P.- ¿Y el estado de las aceras?

R.- Las aceras son también una asignatura pendiente. Estamos en una fase inicial de arreglo de los alcorques tras el convenio firmado este verano con el Ayuntamiento de Palma, que supone una mejora del tránsito de los viandantes. Desde ASIMA nos hemos esforzado mucho para llegar a este convenio. Nosotros aportamos la mano de obra y el área de Infraestructuras del Ayuntamiento se encarga de ofrecer los materiales y la recogida de escombros. Nos han solicitado este servicio varios empresarios y seguimos recibiendo solicitudes. Quiero recordar que no se van a arreglar todos los alcorques, solamente aquellos alcorques que nuestros asociados quieran y soliciten. En ningún momento se van a tocar las raíces de los árboles. El objetivo es reparar el estado del alcorque retirando todo el material que ha sido deteriorado por las propias raíces, cumpliendo así con nuestro protocolo medioambiental.

P.- ¿Qué les pediría a los partidos políticos que en breve empezarán la campaña electoral de cara a las elecciones del 28 de mayo?

R.- Que la gente se implique, que no se regule por regular. Que no introduzcan obligaciones administrativas que a las empresas luego les compliquen el día a día. Que no estrangulen más las cuentas de resultados de las empresas. No es algo nuevo y siempre está una parte de dificultad en la colaboración público-privada, y en su parte administrativa. Tanto en lo público como en lo privado, queremos unos polígonos más limpios. En la administración, en la empresa privada, es necesario implicarse en nuestro metro cuadrado.

P.- ¿Cómo está afectando a los empresarios la inflación y la subida de precios de los materiales, energía, etcétera?

R.- La tensión con los datos de la inflación y el incremento de los costes energéticos lleva generando incertidumbre desde el otoño y para la próxima temporada. En toda España están notando estos efectos, si bien en Baleares tenemos el hecho diferenciador de la insularidad, que acarrea problemas de distribución y entrega.

P.- Háblenos de los proyectos medioambientales y de sostenibilidad en los que está inmersa ASIMA.

R.- Muchas empresas tienen ya una visión empresarial sostenible y están impulsando proyectos de Responsabilidad Social Corporativa en sus negocios. Tenemos en proyecto crear una Comunidad Energética en las cubiertas del Antiguo Parque de Bomberos ASIMA, en la que podemos generar casi 200 kilovatios para autoconsumo y abastecer a asociados interesados. Hemos hecho reformas para aislar los techos y poder instalar directamente las placas solares. Estamos haciendo un proyecto para ayudar a las empresas a identificar su huella de carbono, que sea lo menos contaminante posible, todo con tecnología blockchain.

P.-La Escoleta ASIMA sigue teniendo una gran aceptación.

R.- Sí, mucha. La Escoleta ASIMA gestionada por nuestra Fundación es nuestra joya. Es el primer centro de educación infantil laboral de España que abrió sus puertas en un polígono empresarial, ubicado en Son Castelló. Surge de la iniciativa de los miembros de la Junta Coordinadora y Ejecutiva de la Asociación de Industriales de Mallorca, que pensaron en dar una herramienta a las empresas de los polígonos de Son Castelló y Can Valero para ayudar a sus trabajadores a conciliar la vida familiar y laboral. Las familias que traen a sus hijos a la escoleta saben que se rige por calendario laboral, el centro está abierto todo el año, incluido periodos vacaciones escolares de Navidad, Pascua y todo el verano. El proyecto educativo es otro de los factores que atrae a los padres, centrado en la educación artística para potenciar habilidades en el niño y fomentar la imaginación. Quiero resaltar que hace unos meses la Fundación ASIMA recibió el galardón Premis Populars 2022 que entrega Cope Balears. Un reconocimiento del que estoy muy orgulloso como presidente de ASIMA. Un reconocimiento muy importante a la labor social que llevamos desarrollando desde la Asociación en temas de acción social, educativa, formativa, cultural y deportiva, entre otras actividades. Esta distinción es de todo el equipo de ASIMA, de los asociados, de las empresas y trabajadores de los dos polígonos que representamos.

P.- ¿Cuáles son los retos de ASIMA para 2023?

R.- Seguir trabajando siempre por y para el asociado, como lo lleva haciendo la asociación desde 1964. Y entre los retos, como he comentado antes, seguir insistiendo a la administración para que haya un plan integral de mantenimiento de las infraestructuras de los polígonos.

P.- ¿Por dónde pasa el futuro de los polígonos?

R.- Como miembros de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales defendemos que es necesaria la igualdad de oportunidades en toda nuestra geografía del país y avanzar en la colaboración público-privada.