El Fibwi Palma cuenta ya los días para volver a jugar en casa. El equipo de Pau Tomàs afronta el domingo un nuevo compromiso recibiendo en Son Moix al Recambios Gaudí CB Mollet en un partido que supone el regreso a la competición para los mallorquines tras el parón copero. “El parón nos ha servido para que tanto Milan como Joan hayan podido terminar de recuperarse y entren ya en la dinámica del equipo y de entrenamientos”, ha explicado Pau Tomàs en la rueda de prensa previa al partido en la que ha confirmado que “si no hay novedad” los dos capitanes del Fibwi Palma volverán a las pistas en el encuentro ante el conjunto catalán.

«Es un partido muy importante. Si queremos estar en play off debemos sumar en casa y sacar partidos fuera. Queremos encadenar la cuarta consecutiva y darle valor a la victoria en Hospitalet».

Sobre el encuentro del domingo, Pau Tomàs deja claro que “es un partido importante” para el equipo. “Puede parecer que no pero al final todos los partidos en casa son importante y tenemos que seguir sumando. Si queremos estar en el play off tenemos que sumar en cada partido que juguemos en casa y luego sacar partidos fuera. Tenemos que sumar aquí para poder darle valor a la victoria lograda en Hospitalet. Eso pasa por ganar el domingo”.

Pese a que la situación clasificatoria del rival no es la mejor, el entrenador del Fibwi Palma no quiere que su equipo se relaje. “No podemos hacerlo, no podemos saltar la pista pensando en la clasificación. Nos pasó con Salou y el CB Mollet vendrá con esa necesidad de ganar, vendrán con esa energía y ansiedad de ganar porque saben que a cada partido que pase queman cartuchos para llegar a su objetivo”, afirma el técnico del Fibwi Palma que añade también que “necesitamos tener esa intensidad. Lo considero un partido trampa y por eso tenemos que hacer valer el factor Son Moix y que se vea que nosotros necesitamos tanto o incluso más que ellos la victoria”

El entrenador mallorquín ha reconocido que “las sensaciones son buenas” tras el parón indicando que “los jugadores, en los entrenamientos, están demostrando que están activos y listos para competir”. Uno de ellos, Dante Lombardi, vivirá el domingo su primer partido como jugador del Fibwi Palma. “Se está adaptando bien y de cada día se le ve más a gusto con el equipo. Es cierto que quizá le falte adaptarse un poco a los sistemas de juego nuestros pero está adaptándose realmente bien”, ha comentado Pau Tomàs sobre el jugador norteamericano.