El Fibwi Palma se presenta con las maletas cargadas de ilusión

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma 2025-26 ha puesto hoy el kilómetro a cero. El equipo de Pablo Cano se ha presentado oficialmente en las Bodegas Blanca Terra, uno de los principales patrocinadores del equipo en un acto en el que han estado presentes Joan Antoni Ramonell, director general d´Esports del Govern Balear, Pedro Vidal, Secretari Autonòmic de Cultura i Esports del Govern Balear, Miquel Àngel Bennàsar, gerente del IME, Juanjo Talens, presidente de la Federación Balear de Baloncesto, Francisco Alcalde, CEO De Fibwi así como una nutrida representación de los patrocinadores del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. Así, uno a uno, los jugadores del equipo mallorquín han ido presentándose hasta llegar a formar el grupo con el que el equipo palmesano competirá esta temporada en el año de su regreso a la Primera FEB.

En los discursos posteriores a la presentación, Guillermo Boscana, presidente de la entidad mallorquina, ha señalado que esta temporada “es una temporada llena de ilusión” y ha recordado los 44 de existencia del club subrayando la llegada del equipo a una “mini ACB” en la que, eso sí, ha reiterado que las ganas del equipo y el trabajo de los jugadores a lo largo de la temporada serán lo que lleve al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma a lograr el objetivo mientras que Pablo Cano ha asegurado que tiene “un equipo de soñadores” y ha pedido el apoyo de todos los aficionados de cara a este nuevo curso

“La verdad es que tanto el partido del martes como el de ayer domingo han sido buenos y no parecía que estuviéramos en pretemporada. Ha habido mucha igualdad, que es lo que espero pase durante la temporada con los equipos de ‘nuestra liga porque los transatlánticos irán a la suya”, ha explicado Guillem Boscana ante los medios destacando que “esta ilusión que tenemos nos tiene que servir para suplir las carencias que puedan aparecer durante la temporada”.

Pablo Cano ha hablado del trabajo de la plantilla apuntando: “Nos falta tiempo obviamente pero también es cierto que durante el torneo uno se va formando y creo que el trabajo ha sido óptimo, Llegué tarde por el Europeo pero Rubén hizo un gran trabajo antes de que llegase y llegamos preparados para el partido”. En cuanto al objetivo ha sido claro: “El objetivo es ser los campeones del día a día y lograr la permanencia y cuando la logremos ir a por nuestro sueño. Tenemos un equipo de soñadores y soñamos con hacer una gran liga marcando tendencia en la liga pero debemos dominar las emociones para ir primero a lograr la permanencia y ya veremos. Falta muchísimo y como ya sabéis no me gusta mucho hablar de objetivos en cuanto a rendimiento”.