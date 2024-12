El Fibwi Palma Bàsquet cierra 2024 visitando hoy al Ibersol CB Tarragona

El Fibwi Palma Bàsquet llega al final de 2024. Lo hace visitando este sábado a las 19 horas la cancha del Ibersol CB Tarragona en un partido en el que los jugadores entrenados por Pablo Cano buscarán romper la dinámica de dos derrotas encajadas en las últimas dos jornadas de competición ante Godella y Benicarló respectivamente en dos encuentros en los que pequeños detalles decantaron la balanza del lado rival.

Sabedores de la importancia de cerrar el año de la mejor manera posible, la plantilla del Fibwi Palma Bàsquet encara el partido tras una intensa semana de entrenamientos en la que se ha trabajado para mejorar aspectos de los partidos de la pasada semana. “Vamos a tratar de proponer un partido de muchas posesiones en el que podamos hacer una buena rotación de jugadores. Espero un partido en el que nos redimamos. Todos estamos comprometidos con la institución y si bien sentimos que se entrena muy bien en el día a día y hacemos muchas cosas bien se nos han escapado un par de partidos que merecían, quizá, caer de nuestro lado o quizá nosotros también debiéramos haber hecho algo más para que cayesen de nuestro lado”, explica Pablo Cano, entrenador del Fibwi Palma Bàsquet que espera una “reacción” de su equipo en Tarragona.

Enfrente el Fibwi Palma Bàsquet va a tener a un Ibersol CB Tarragona que cuenta con una plantilla en la que destacan jugadores como Alec Jordan, Ousmane Ndour, Josep Fermí, David Kristensen o el experimentado Joan Pardina que aporta su experiencia al equipo que entrena Borja Comenge.

“Tarragona es un equipo con muy buenas individualidades. Uno de los bases ascendió el año pasado y cuenta con dos extranjeros muy buenos. Han tenido problemas de lesiones y por eso no tienen tantas victorias pero juegan muy bien al baloncesto y nunca se rinden. Han tenido partidos con desventajas grandes y siempre han vuelto al partido”, señala Pablo Cano añadiendo que “nos vamos a enfrentar a un entrenador que ha sido asistente en Euroliga y es la clase de entrenador que no se fija en la clasificación y trabaja en el día a día. Me espero a un Tarragona muy preparado y también a un Fibwi que llegue muy preparado y con ganas de jugar ese partido”.

Finalmente, Pablo Cano deja clara la importancia de mantenerse en esa zona alta de la tabla. “Como suelo decir la clasificación se debe mirar a final de temporada pero en este tipo de liga que va construyéndose durante el año porque hay jugadores que se incorporan a lo largo de la misma, nosotros por ejemplo hemos tenido llegadas de jugadores, lo importante de la clasificación es al final. Lograr la victoria es importante para cualquier equipo en esta jornada y para nosotros el partido más importante ahora mismo es el que tenemos el sábado”, concluye el técnico uruguayo.