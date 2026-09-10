Estalla la tensión en plena calle de Palma: un gorrilla se pone violento con una conductora después de que esta se negara a darle dinero

Lo que comenzó como una petición de dinero terminó en una situación de máxima tensión en plena calle de Palma. Una conductora denuncia haber vivido momentos de miedo en la zona de los astilleros después de que un gorrilla le pidiera dinero y, tras recibir una negativa, comenzara a insultarla y mostrarse extremadamente agresivo.

La situación, según relata la testigo, se produjo de forma repentina. El individuo se acercó para pedirle dinero y, al recibir un «no» como respuesta, su actitud cambió por completo. Los insultos y los gritos elevaron rápidamente la tensión, dejando a la conductora ante una situación que describe como especialmente intimidatoria.

«Estaba pidiendo dinero, obviamente no le di y se puso violentísimo», explica la mujer al recordar los momentos vividos. La testigo asegura que la reacción del individuo fue desproporcionada después de que ella se negara a entregarle dinero.

El episodio tuvo lugar a plena luz del día y en los aparcamientos de los Astilleros de Palma, lo que añade inquietud a una situación que, según el relato, se convirtió rápidamente en un enfrentamiento verbal. La conductora asegura además que cuenta con vídeos de lo sucedido, aunque ha decidido preservar su identidad y no mostrar su voz públicamente por temor a posibles represalias.

La testigo también expresa su preocupación por la situación que, según afirma, se vive actualmente en distintos puntos de la ciudad. «El ambiente está insostenible», sostiene, al explicar por qué prefiere mantener el anonimato. OKBALEARES ha conseguido imágenes de uno de los altercados de este gorrilla, un extranjero que se enfrenta de forma habitual a las mujeres o personas mayores.

El incidente vuelve a poner el foco sobre los episodios de tensión e inseguridad en las calles de Palma, especialmente en situaciones relacionadas con personas que solicitan dinero a conductores y transeúntes.

Lo ocurrido deja una escena especialmente llamativa: una simple negativa a entregar dinero acabó desencadenando una reacción cargada de insultos y agresividad, según el testimonio de la conductora, que asegura haberse quedado con una fuerte sensación de miedo tras el episodio.