Enésimo retraso del tranvía: el Ayuntamiento de Palma, presidido por el alcalde socialista, José Hila, rechaza su trazado y presentará alegaciones al proyecto electoralista del Govern de la también socialista, Francina Armengol, cuyo plazo para remitirlas concluye en la jornada de hoy martes 13, tal y como ha dado a conocer esta mañana la concejala independentista de Modelo de Ciudad, Neus Truyol (Més), en la reunión de la Gerencia de Urbanismo.

Aunque ambos gobiernos municipal y autonómico están gobernados por los mismos partidos políticos (PSOE, Més y Podemos), la precipitación de la dirigente autonómica para iniciar las obras antes de las elecciones de un proyecto prometido desde hace varias legislaturas por los socialistas, ha provocado una evidente falta de consenso entre ambas administraciones, en algo tan básico como su trazado.

La polémica en este caso se centra, básicamente, en la zona de Avenidas donde como ya denunció y rechazó la Comisión de Centro Histórico del Consistorio palmesano, su trazado y la presencia de catenarias para el suministro eléctrico del tranvía, provocará el talado de todos los árboles, que cuentan con más de 40 años, provocando además un severo impacto en el patrimonio de Palma.

Es precisamente la eliminación de este sistema de cableado en el tramo de Avenidas, una de las claves de las alegaciones municipales. El Consistorio defiende que el tranvía vuelva a su posición central a su paso por la principal calzada del centro, y no se ubique en zonas próximas a edificios catalogados para limitar su impacto, por lo que defiende la supresión de la catenaria.

Las alegaciones las presentará el área de Modelo de Ciudad, pero también la concejalía de Infraestructuras, y empresas municipales como Emaya, por el tema de las canalizaciones de agua. Desde el PP su portavoz en la Gerencia de Urbanismo, el concejal Julio Martínez, expresó su preocupación por el coste que tendrá este proyecto, en principio, de 185 millones en el primer tramo entre centro y aeropuerto, y junto a otros integrantes de colegios profesionales presentes en este organismo municipal, planteó alternativas de transportes al tranvía.

«Si estamos apostando por el hidrógeno, y ahí está la planta de Lloseta, pues lo lógico sería apostar por autobuses de hidrógeno, porque sería más inteligente», apuntó Martínez que denunció la falta de coordinación entre instituciones a la hora de consensuar, como mínimo, su trazado.

«Si aún no se tiene claro por dónde tiene que pasar el tranvía, qué hace el alcalde presentando el proyecto para el próximo año, cuando está clarísimo que no se van a iniciar, porque no saben ni por dónde va a pasar».

El Ayuntamiento de Palma defiende un sistema híbrido de baterías y catenaria, en línea, con lo expresado por la Comisión de Centro Histórico. Este lunes, precisamente, el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, denunciaba que el tranvía «no solucionará los problemas de nuestra ciudad, y tendrá un impacto sobre nuestro patrimonio arbóreo e histórico que será irreversible», afirmaba apuntando a la necesidad de salvar el arbolado de las medianas de las Avenidas, en su mayoría, ejemplares históricos.