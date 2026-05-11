Duro golpe a las mafias de la inmigración ilegal en Baleares: diez patrones argelinos de taxis-patera a la cárcel

La ruta migratoria entre Argelia y las Islas Baleares lleva siendo desde hace años un escenario muy atractivo para las mafias. Sin embargo, la Policía Nacional ha asestado en abril un duro golpe a este negocio que se lucra con el tráfico ilegal de seres humanos. Los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) ha detenido a un total de 11 hombres de origen argelino por pilotar cayucos repletos de inmigrantes que se dirigían a Ibiza y Formentera.

Aún así, lo más sorprendente de este balance no es solo el número de arrestos, sino la sofisticación de los medios que empleaban los arrestados. Entre las ocho embarcaciones interceptadas el mes pasado, destacan cuatro «pateras-taxi» que iban equipados con motores de gran cilindrada que permiten cruzar el Mediterráneo en tiempo récord y consolas centrales con volante, lo que les facilitaba una navegación más precisa y veloz.

Además, tenían una efectiva capacidad de retorno. El diseño de estos botes estaba pensado para desembarcar a los pasajeros y regresar de inmediato a Argelia para iniciar un nuevo viaje, multiplicando el beneficio económico de las organizaciones criminales.

De esta manera, a lo largo de abril, estos patrones argelinos lograron traer a Baleares a un total de 134 personas, entre las que se encontraban 15 menores no acompañados y un niño junto a su madre.

En total, cuatro embarcaciones llegaron a las costas de Formentera, mientras que una llegó a la playa de Ses Salines de Ibiza. Otras tres fueron auxiliadas por Salvamento Marítimo y una última interceptada por la Guardia Civil.

Uno de los episodios más críticos se vivió precisamente durante una interceptación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil cerca de Formentera. Al detectar la presencia policial, una de las «pateras-taxi» emprendió una huida a gran velocidad, poniendo en grave peligro la integridad de los ocupantes que transportaba en ese momento.

Por si fuera poco, la investigación policial ha puesto de relieve una práctica habitual en este submundo: el uso de identidades falsas. Varios de los detenidos este mes ya habían pisado suelo español anteriormente tras cruzar el mar en patera, recurriendo a distintos nombres para intentar burlar los controles fronterizos y reincidir en su labor como patrones.

Tras ser puestos a disposición judicial en Ibiza, la gravedad de los hechos y el riesgo detectado han llevado a los magistrados a decretar el ingreso en prisión para diez de los once arrestados.