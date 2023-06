La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes, dos de ellos menores, por dar una brutal paliza a un taxista en Palma. Los cuatro presuntos agresores son de origen español y los dos mayores de edad tienen 18 y 19 años y les constan antecedentes policiales anteriores. Se les acusa de un delito de daños y lesiones.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, a través de un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 22 de abril de madrugada, frente a un local de ocio nocturno del barrio de Sa Indioteria.

El taxista estaba parado cerca de esta discoteca esperando a posibles clientes cuando de pronto unos chicos aparecieron y empezaron a subirse al capó del coche.

La víctima, al ver los daños que estaban causando en el vehículo y que no podía emprender la marcha, se bajó del taxi para recriminarles sus actos vandálicos. Pero los chicos no sólo no pararon, sino que agredieron al taxista, propinándole multitud de patadas y puñetazos por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza y las costillas.

Luego la emprendieron a golpes con el vehículo, consiguiendo la víctima zafarse de ellos, subir al taxi y huir del lugar. Llamó a los servicios de emergencia y fue trasladado a un centro hospitalario.

Los agentes del grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Oeste iniciaron una investigación y lograron detener a los cuatro jóvenes por un delito de daños y lesiones.