Detenido un padre por zurrar a sus hijos pequeños azotándoles con un cinturón y un zapato en Palma

Nuestro protagonista no pasará a la historia como el mejor padre del mundo. Se trata de un hombre que se dedica a zurrar a sus hijos menores pegándoles con un cinturón o con el zapato. Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras la supuesta comisión de agresiones reiteradas hacia sus hijos menores de edad en el domicilio familiar.

La investigación se inició a mediados del mes de abril, cuando agentes adscritos a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) tuvieron conocimiento de posibles episodios de violencia en el entorno doméstico. La información fue trasladada por un centro educativo, después de que uno de los menores manifestara indicios de situaciones de maltrato en el seno familiar.

Según las primeras manifestaciones recogidas, el menor habría explicado que sus hermanos de corta edad estarían siendo víctimas de agresiones por parte de su padre en el domicilio familiar. Asimismo, relató que él mismo habría sufrido con anterioridad episodios similares, en los que habría sido golpeado con distintos objetos del hogar, como zapatos o cinturones. Es más, en esa casa les imponía la ‘Ley del Silencio’ y el terror se apoderaba de los niños.

El menor, preocupado por la situación que atravesaban sus hermanos, decidió comunicar los hechos en el centro escolar con la finalidad de solicitar ayuda y poner fin a las presuntas agresiones. A raíz de esta comunicación, los agentes de la UFAM iniciaron las diligencias oportunas, realizando las gestiones de investigación necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, así como para la comprobación de la información recibida. Durante este proceso se recabaron distintos elementos que apuntaban a la posible existencia de un entorno de violencia habitual en el ámbito familiar.

Una vez finalizadas las primeras pesquisas policiales y obtenidos los indicios suficientes, el pasado martes los agentes procedieron a la detención del padre investigado como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Desde la Policía Nacional se subraya la importancia de la colaboración ciudadana y, especialmente, del entorno educativo en la detección temprana de posibles situaciones de violencia sobre menores, que resultan fundamentales para activar los mecanismos de protección y garantizar su seguridad. La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer por completo lo ocurrido y determinar la posible existencia de otros episodios de violencia no denunciados previamente.