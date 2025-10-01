El cubano Pedro Bombino, presentado en el Fibwi Palma

Tras su llegada el pasado viernes y su buen papel ante el Hestia Menorca en el último partido de pretemporada, Pedro Bombino ha sido presentado como jugador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. Acompañado por Pablo Cano, entrenador del equipo, el jugador cubano ha sido presentado en las oficinas de Coinbroker Mallorca, patrocinador del equipo. “Pablo me conoce de hace varios años y para mi esto es un sueño porque he trabajado varios años para poder estar aquí”, ha asegurado Bombino recordando así, lo había hecho Pablo Cano en la presentación del jugador ante los medios, los enfrentamientos con el equipo del ahora técnico del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma.

“Tengo muchas ganas de que empiece la temporada. Todos me han acogido bien en el club y me han ayudado para que me acople de la forma más rápida al equipo. En el amistoso que jugué pude ir conociendo las reglas. Es un baloncesto diferente al que venía jugando pero con los entrenamientos y la ayuda de todos me estoy adaptando y no puedo esperar a que arranque la liga”, ha añadido el nuevo jugador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma

En cuanto a lo que puede aportar ha explicado que “puedo jugar de cuatro y de cinco. Mi juego se basa en jugar dinámico, me es más fácil jugar dinámico y en posición. Gracias a Dios puedo leer bien el juego. Estaré para lo que me necesite el entrenador”. Finalmente ha explicado lo que le dijo Pablo Cano para convencerle. “Fue algo fácil. Compartimos agente y mi agente sabía las ganas que tenía de estar aquí, nos pusimos en contacto y yo ni recordaba haber jugado contra él. Las ganas que yo tengo de estar aquí y las ganas que tenía él de que estuviera… Todos vamos por el mismo camino y sé que nos va a ir bien”.

Por su parte Pablo Cano ha apuntado que “Pedro ha demostrado en los primeros entrenamientos un gran conocimiento del juego y ha mostrado que no tiene que pensar mucho jugando. Todos nos estamos adaptando y él se tiene que adaptar al equipo y el equipo a él. Es un jugador especial y tenemos que arroparlo. Estamos adaptándonos a él y él a nosotros”.