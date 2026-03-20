Un conductor irrumpe con su coche en una pasarela peatonal que cruza la Vía de Cintura de Palma

A las 11:06 de la mañana del pasado miércoles, un vecino de Palma fue testigo de una escena insólita en la zona de Can Granada, junto a la Vía de Cintura. Varios peatones, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos cruzaban con normalidad por la pasarela peatonal que cruza esta transitada vía, cuando, de repente, un coche apareció circulando por el mismo paso.

El vehículo, conducido por un hombre español de mediana edad, avanzaba por la pasarela, en dirección al centro comercial Carrefour de General Riera, ante la incredulidad de los presentes, que comenzaron a recriminarle su conducta. Al llegar a un tramo más estrecho, el hombre se vio incapaz de continuar y tuvo que retroceder marcha atrás todo el recorrido realizado.

Todo apunta a que el conductor se habría confundido al intentar acceder a la Vía de Cintura y, en lugar de tomar la salida hacia Andratx, cogió por error la entrada a la pasarela peatonal.

El suceso fue grabado por el viandante Javier Tello, quien decidió crear una cuenta en la red social TikTok específicamente para compartir el vídeo. En cuestión de horas, la grabación se hizo viral, alcanzando más de 29.000 reproducciones.

«Creo que lo mejor del vídeo eran mis comentarios. La verdad es que no parecía que el conductor estuviera borracho ni nada, porque no rozó el coche en ningún momento, a pesar de lo estrecha que es la pasarela», explicó el autor de la grabación.