Un concejal del PSOE en Mallorca llama «nazi» a una edil de Vox por defender la prioridad nacional

Un concejal del PSOE en la localidad de Calvià, en Mallorca, llama «nazi» en el transcurso de un pleno a una edil de Vox por defender la prioridad nacional, «en un nuevo ejemplo de intolerancia y sectarismo de la izquierda hacia cualquier postura que no comparta su discurso ideológico», ha denunciado la formación de Santiago Abascal.

En concreto, ha sido el concejal del PSOE Borja Martorell, quien durante el debate llegó a llamar «nazi» a la concejal de Vox Juana María Prats, que abogó en la sesión por la necesidad de defender que los recursos públicos vayan prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los españoles y que se revisen los mecanismos de protección social mediante la implantación del criterio de «prioridad nacional».

De este modo, cualquier extranjero que pretenda entrar en España sabrá que no gozará de una situación más favorable que los españoles.

El modelo diseñado por Vox contempla, entre otras cuestiones, la creación de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; la conexión del acceso a las ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema; y la restricción de las prestaciones y servicios sociales para quienes estén en situación administrativa irregular a supuestos de urgencia vital.

En un comunicado, Vox Calvià ha lamentado que la moción presentada por nuestra formación para defender la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda y servicios públicos haya sido rechazada tras el voto en contra del PSOE y la abstención del PP.

La iniciativa, defendida en el pleno por la concejal Prats, reclamaba que los españoles tengan prioridad en el acceso a los recursos públicos que sostienen con sus impuestos y su trabajo diario.

«Resulta especialmente sorprendente la actitud del PP, que ha intentado justificar su abstención acusando a Vox de no apoyar anteriormente una moción sobre inmigración ilegal presentada por ellos mismos. La realidad es que Vox presentó enmiendas para endurecer aquella iniciativa, incluyendo medidas contra las regularizaciones masivas, la repatriación de inmigrantes ilegales y la prioridad nacional en ayudas y vivienda. Fue el propio PP quien decidió retirar su propia moción antes que aceptar dichas medidas», puntualizó la formación.

Vox finalmente ha asegurado que seguirá defendiendo sin complejos la prioridad nacional, la seguridad, la prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas, la vivienda y los servicios públicos. Convivencia y el derecho de los españoles a ser tratados como prioridad en su propia nación. «Porque defender a los españoles nunca debería ser motivo de abstención», concluye el comunicado de Vox.