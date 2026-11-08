«Un cliente de Mallorca nos ha estafado»: despluma a una tienda con transferencias falsas y se fuga en una bici de alta gama

El mundo ciclista balear no da crédito ante el último y descarado timo que sacude a los comercios de la isla. Con una frase tan directa como demoledora, «un cliente de Mallorca nos ha estafado», los dueños de una conocida tienda de bicicletas en Mallorca han destapado públicamente la jugada de un presunto timador que logró llevarse por la cara una exclusiva bicicleta de competición. El presunto autor, un viejo conocido en el mundillo local al que apodan «Charlie», recurrió al clásico método del pantallazo, trucado para marcharse pedaleando sin abonar un solo euro.

El objetivo del golpe fue una codiciada Megamo Silk en talla XS, una máquina de gama alta valorada en miles de euros pensada para el rendimiento sobre el asfalto. El sospechoso se presentó en el establecimiento presumiendo de contactos y asegurando que venía recomendado por un cliente habitual y de total solvencia.

Valiéndose de ese supuesto clima de confianza, exhibió un presunto comprobante de transferencia bancaria para justificar la operación y acelerar la entrega del material. La buena fe de los dependientes hizo el resto: permitieron que el supuesto comprador saliera por la puerta con el material bajo la promesa de que el dinero ya estaba en camino.

La realidad, sin embargo, era muy distinta: los fondos jamás llegaron a la cuenta de la empresa. En cuanto los responsables del negocio comenzaron a exigir explicaciones ante la ausencia del abono, se encontraron con un repertorio interminable de excusas de manual. Desde supuestos errores informáticos de la entidad bancaria hasta promesas de ingresos a primera hora que nunca llegaban, pasando por compromisos reiterados de devolver el material de inmediato. Más de mes y medio de evasivas y largas han bastado para colmar la paciencia de los afectados, que decidieron poner fin al engaño y acudir directamente a comisaría.

El caso ya está en manos de la Policía Nacional, donde se ha formalizado una denuncia por estafa que incluye el número de serie de la bicicleta sustraída, las conversaciones mantenidas y todos los registros bancarios ficticios aportados por el sospechoso. La sorpresa para los comerciantes fue aún mayor al descubrir que no se trataba de un hecho aislado: el individuo arrastra un largo historial de impagos por distintos talleres del archipiélago y fue grabado recientemente por las cámaras de seguridad de otro taller mientras sustraía una cotizada horquilla Fox 38, un componente de alta gama que intentó colocar poco después en plataformas de segunda mano como Wallapop.

Con el expediente remitido a los juzgados y las redes sociales echando humo ante la difusión de su identidad, el presunto estafador se enfrenta ahora a un complejo horizonte penal por delito de estafa, mientras la comunidad ciclista mallorquina permanece alerta para evitar que este caradura vuelva a cobrarse una nueva víctima en el pelotón insular.