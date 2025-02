Celia Forner, mi cisne más bello

Contar la historia de esta señora valenciana, empresaria, madre de dos hijos, es contar en primera persona la historia de la moda de nuestro país y de la industria que la potencia en todo el mundo. Casada con el fotógrafo italiano Francesco Venturi, con el que vive en medio mundo, tienen su base en una de las casas más bellas de Mallorca, en plena Serra de Tramuntana, con unos jardines mediterráneos que llevan la vida hasta el mar. En ese paraíso tranquilo en el que nada más entrar regala toda la serenidad del universo, la que los humanos necesitamos para sobrevivir a la intensidad que algunos hemos tenido la suerte de vivir y superar tras muchas luchas que si no se han vivido son inexplicables. A mediados de los años ochenta la moda de España, y en España, lo era todo.

Eran los tiempos del ¿Estudias o diseñas?, un sueño potenciado por el gobierno de entonces que no ha llevado a ninguna parte pero que durante unos años nos hizo creer que estábamos en la primera división que todavía hoy ocupan Italia y Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Fue gracias a campañas de publicidad y shows que costaban una burrada, pagados con subvenciones del Gobierno, que se quedaban ahí puesto que la labor de venta y competencia contra esas potencias se descuidó por completo.

La Industria de la moda española no existía como tal, era una ilusión que marcó una época, hasta que aparecieron marcas como Inditex o Mango que fueron capaces de crear multinacionales que nos han dado ese prestigio internacional que creíamos tener y sin embargo era una utopía que pocos queríamos reconocer. En medio de esa fantasía alocada se produjo un fenómeno que protagonizó nuestro cisne de hoy revolucionando para siempre ese mundo irreal que de pronto pasó a ser lo contrario, a ser posible, y además tenia rostro y un cuerpo perfecto, y lo más importante, un cerebro privilegiado que se ha revelado después y que conocerán si siguen leyendo. Celia era y es una mujer bellísima, con fuerza, una camaleónica modelo que frente a la cámara es capaz de regalar todos los registros imaginables. Esa capacidad de entender lo que se pedía de ella en cada momento la convirtió en una modelo única, durante muchos años sin rival, y lo mas importante, imposible de copiar puesto que su estilo es inimitable.

No ha habido desde entonces nadie que haya llegado a ese nivel que ocupo esta española contemporánea de Olatz, Inés Sastre, Paloma Morales, Judith Mascó, la mallorquina Carmen Cavallería y tantas otras que se aventuraron y triunfaron a lo grande, pero no como lo hizo nuestro cisne protagonista de la crónica de hoy. Aun no se había producido el boom de las top models que Versace creó en contra de la ropa para crear mujeres diosas e inaccesibles. Lista que encabezaban modelos tan increíbles como Claudia Shiffer , Linda Evangelista o Naomi Campbell, y por supuesto Cindy Crawford. Aunque les parezca mentira, ninguna de ellas ha conseguido consolidar una carrera como la que Celia creó desde un mundo muy distinto del de hoy.

Ser la gran top de finales de los ochenta y principios de los noventa no era en absoluto fácil, y menos cero en todo en el mundo, trabajando casi a diario con un nivel de exigencia e inhumanidad que si se conociera robaría un glamour a la historia del que no queremos despojarnos. Se trabajaba duro, no lo duden, y estar compitiendo desde el trono era una batalla casi inhumana. Nuestro Cisne sobrevivió a esta locura ochentera para reinventarse haciendo lo que sabe porque lo ha querido aprender desde dentro de un mercado, una industria, exigente y competitiva, en la que o eres el mejor o te largas, asi de simple.

Hoy, desde su paraiso mallorquín, su casa romana, su piso londinense, su apartamento de Nueva York Celia Forner, es la fundadora y directora ejecutiva de ALLEVEN, una firma de cosmética de lujo desarrollada con la mejor tecnología y equipos técnicos de Europa y que se produce en España e Italia .

Celia, como les he contado antes , fue una de las top models españolas más internacionales de finales de los 80 y de los 90, ganadora en 1987 del prestigioso concurso de la agencia Ford, Supermodel of the World. Este codiciado título impulsó su carrera como modelo de la mano de firmas de moda icónicas como Dolce & Gabbana, CHANEL, Jean Paul Gaultier, Comme des Garçons, Dior, Donna Karan, Versace y marcas de belleza como L’Oreal y Guerlain. Durante todos estos años su carrera profesional la llevó a viajar por todo el mundo interiorizando diferentes culturas y tendencias de moda y belleza. Celia ha vivido en Barcelona, Tokio, París, Nueva York, Londres y Roma donde reside principalmente. Tras dejar, es un decir, su carrera como modelo, y con un matrimonio feliz y mas que acomodado podría haberse dedicado al doce faire niente, pero, y así lo explica.

‘Durante años busque un corrector corporal eficaz para usar durante todo el año y en cualquier ocasión’ , al no encontrarlo decidi crearlo. El resultado fue ALLEVEN COLOR SHIELD, el primer producto de la firma creado para responder a la necesidad de un corrector de color de alto rendimiento, un maquillaje en spray aerógrafo para el cuerpo proporcionando un acabado de piel impecable, hidratada y tratada, permitiendo el uso en cualquier lugar y en cualquier momento, disminuyendo visiblemente las imperfecciones (estrías , cicatrices, manchas ,etc…).

«Creé Colour Shield primero porque lo necesitaba y porque entendí que podría ser muy útil y atractivo para muchas mujeres y hombres», dice Celia. “Te da confianza saber que tus piernas se ven increíbles en la playa, o tu escote o espalda impecables en cualquier situación. Es una capa invisible con acabado de lujo que te permite mostrar tu piel y tu brillo natural durante todo el año. No transfiere y es existente al agua «.

ALLEVEN ha crecido desde su creación en 2017 y cuenta con una gama de productos cosméticos para el cuidado de la piel de ultima tecnología , testada clínicamente y con múltiples beneficios en cada uno de los productos.

Además de su ojo para la belleza y la moda, Celia estudió Historia del Arte en Christie’s Education en Londres, Historia de la Joyería en Sotheby’s y estudios de cine en la London Film Academy.

Tras dejar su carrera como modelo se dedicó al diseño de joyas viajando durante más de 8 años a Rajasthan donde producía sus piezas, abriendo su tienda concepto en Londres ‘La Joya” a finales de los 90’s. Su espacio era lo más de la ciudad londinense.

Coleccionista de arte durante más de 20 años, creo y dirigió el proyecto ‘Portable Art” en colaboración con la galeria Hauser & Wirth, en el que colaboro con 15 artistas durante 9 años creando joyas -“adornos corporales” , con artistas de la talla de Louise Bourgeois, John Baldessari, Subodh Gupta, Paul McCarthy, Cristina Iglesias, Mary Heilmann, Stephan Bruggeman, etc…Casi nada.

El proyecto se exhibió en las galerías “Hauser and Wirth” de Nueva York y Los Angeles en 2017 y 2018 respectivamente, donde Celia diseño ambas exposiciones y colaboro en el catálogo .

Miembro del jurado de la feria de diseño PAD Londres, durante 11 años junto a Zaha Hadid, Tom Dixon, Karla Otto, Jasper Conran y Elizabeth Saltman entre otros.

Colabora con organizaciones relacionadas con la protección a la infancia como HOMAC, Aldeas Infantiles, No Kid Hungry , Clic Sargent, y ejerció como miembro del consejo de NSSPCC –National Society for the Prevention of Cruelty to Children en UK.

La preservación de los océanos ha sido y es una de sus prioridades y colabora con varias organizaciones como Oceana.

En noviembre de 2019 publico el libro Bedtime “Inspirational Beds, Bedrooms and Bouduoirs” un viaje a través de la historia y el diseño de las camas y dormitorios más icónicos, editado por Vendome Press.

Celia y su esposo, Francesco Venturi, fotógrafo y propietario de la editorial VENDOME PRESS, tienen dos hijos: Filippo, fotógrafo y graduado en fotografía, cine y periodismo, en Parsons University y una hija, Allegra, actriz , productora y directora y graduada en historia del arte y gallery y museum managment en NYU.

Ojo, les estoy contando la vida y obra de una española de Valencia, que

presume de serlo. No es una vida de película, es una historia de vida, el triunfo de un cisne que lucha desde que nació porque su espíritu inconformista y su afán perfeccionista no ha podido con ella.