Cazado el chivato del asfalto en Menorca: avisaba de controles de tráfico en directo y acaba denunciado

Menorca vuelve a estar en el punto de mira tras destaparse un caso que parece sacado de una película, pero que es tan real como peligroso. Un conductor de 34 años ha sido denunciado por la Guardia Civil después de dedicarse a alertar en tiempo real sobre controles de tráfico. El conocido como ‘chivato del asfalto’ ha sido sancionado.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, en las inmediaciones de Ciutadella (Menorca), cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevaban a cabo un control de seguridad vial. El objetivo era claro: detectar a conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas y prevenir accidentes.

Durante el operativo, los agentes detectaron en una aplicación de mensajería instantánea un aviso que informaba de la presencia policial en un control de tráfico. Este chivato digital alertaba a otros conductores para evitar el control. Tras intensificar el seguimiento, la Guardia Civil logró identificar al responsable, un hombre residente en Menorca que facilitaba la ubicación de controles de tráfico en tiempo real a través de internet.

Esta conducta ha sido sancionada conforme al artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que considera infracción grave el uso no autorizado de datos o imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las sanciones pueden oscilar entre 601 y 30.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Desde la Guardia Civil recuerdan que los controles de tráfico tienen como finalidad retirar de la circulación a conductores peligrosos. Avisar de controles policiales no es un gesto solidario, sino una acción que puede permitir que un riesgo para la seguridad vial continúe circulando. Este caso reabre el debate sobre el uso de redes y mensajería para compartir información sensible. Porque en carretera, un mero aviso puede convertirse en un factor de riesgo para todos.