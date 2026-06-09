Cárcel para el dueño de una discoteca de Palma por robar los equipos para arruinarle el cumpleaños a su socio

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares ha condenado a dos años de prisión al dueño del 50% de una discoteca de Palma por apoderarse para su propio beneficio del equipamiento audiovisual y de iluminación del local, valorado en más de 56.000 euros en total.

El acusado urdió un plan casi perfecto para cometer el robo. En compañía de otras tres personas, dos de ellas no identificadas, el propietario de la mitad del establecimiento, sin contar con la autorización del otro titular de la discoteca, se llevó los equipos de música e iluminación y los transportó junto son sus colaboradores a un lugar desconocido utilizando una furgoneta alquilada para la ocasión.

El tribunal considera que el hombre cometió un delito de apropiación indebida ya que, a pesar de tener acceso legítimo a estos bienes por su condición de socio, su obligación era destinarlos exclusivamente al funcionamiento del negocio. Al retirar los equipos para su propio beneficio e incorporarlos a su patrimonio, transformó una posesión legal en un acto ilícito.

Según informa la Audiencia de Palma, el individuo actuó con una clara intención de perjudicar a su socio, ya que realizó la sustracción sabiendo que este iba a celebrar su fiesta de cumpleaños en el local.

Por su parte, uno de los colaboradores del robo ha sido condenado a diez meses y quince días de cárcel ya que ha quedado acreditado que participó siendo plenamente consciente del propósito del otro acusado y con la clara voluntad de colaborar. Su ayuda consistió en realizar varias pasadas en moto en actitud de vigilancia, por lo que el tribunal lo califica legalmente como cómplice.

Además, ambos deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados con la cantidad de 29.077,28 euros.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.