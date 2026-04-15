Cárcel para los cuatro detenidos de la batalla campal entre marroquíes y sudamericanos en Palma

La investigación por la violenta pelea ocurrida en la céntrica calle Manacor de Palma sigue avanzando y ha dado un nuevo giro en las últimas horas. El juez instructor ha decretado el ingreso en prisión provisional de los cuatro detenidos por su presunta implicación en la brutal agresión que dejó a un joven gravemente herido y a su pareja lesionada, mientras los agentes no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Según fuentes policiales, la investigación apunta ahora a un posible trasfondo de persecución y venganza sentimental que habría comenzado días antes en Barcelona. El principal investigado, ex pareja de la mujer que acompañaba a la víctima, habría seguido a la joven hasta Palma, donde se encontraba residiendo o pasando unos días. Una vez en la isla, y al verla con su nueva pareja, habría contactado presuntamente con otros individuos para organizar un ataque coordinado.

Las mismas fuentes sostienen que el grupo actuó de forma premeditada, localizando a la pareja en la vía pública y lanzando la agresión con extrema violencia. El ataque, que inicialmente se presentó como una pelea callejera entre varios individuos, estaría siendo reinterpretado por los investigadores como una acción planificada en la que se habrían utilizado armas blancas para intimidar y aumentar el daño psicológico sobre las víctimas.

El juez, tras tomar declaración a los arrestados y analizar los primeros atestados policiales, ha ordenado prisión provisional sin fianza para los cuatro detenidos, al considerar la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas. Paralelamente, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para identificar a otros posibles participantes que habrían colaborado en la paliza o facilitado la huida de los agresores.

El suceso, ocurrido alrededor de las 20:50 horas del pasado miércoles en una zona muy transitada, ha causado una fuerte conmoción entre los vecinos. Testigos presenciales describen una escena de auténtico pánico, con gritos, golpes y la presencia de armas blancas en plena calle, lo que provocó la intervención urgente de varias patrullas policiales.

Las víctimas continúan recuperándose de las lesiones sufridas, mientras el caso avanza ahora hacia una fase clave en la que se intentará reconstruir minuto a minuto lo ocurrido y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en una agresión que ha sacudido a la ciudad.