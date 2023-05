Un centenar de caravanas ha tomado esta tarde las céntricas Avenidas de Palma en protesta por las prohibiciones del Govern balear presidido por la socialista, Francina Armengol. Haciendo sonar el claxon de sus vehículos, los caravanistas exhibían carteles a favor de una regulación del sector pero en contra de las prohibiciones, reclamando el derecho a poder aparcar y pernoctar como cualquier otro vehículo.

Exigen, entre otras cuestiones, la creación de áreas y campings para sus autocaravanas, dado que no existe ninguna en Mallorca, y la puesta en marcha de estaciones de servicio de avituallamiento y llenado de aguas limpias y vaciado de sucias, ya que sólo existen dos en toda la isla, en Son Servera y en el Polígono de Son Castelló de Palma.

Ante la inexistencia de una zona específica para pernoctar, los caravanistas se ven obligados a hacerlo en las calles de los barrios del extrarradio de la capital balear, como Son Güells o Ciudad Jardín, con las consiguientes quejas y denuncias vecinales ante la falta de espacio para los residentes.

El problema es que muchas de estas caravanas, por su antigüedad, no disponen de baños, lo que obliga a los usuarios a estacionar cerca de bares o comercios, por lo que exigen a los ayuntamientos que habiliten zonas cercanas al casco urbano, en el que puedan aparcar y usar los servicios que necesitan.

En el caso de Baleares además con el precio de la vivienda más caro de España, se da la circunstancia de que muchos trabajadores durante la temporada turística no pueden hacer frente al pago del alquiler de una vivienda, y optan por hacerlo en una caravana. Al no haber en Mallorca camping alguno autorizado, ni espacio destinado a estos vehículos, el panorama es más que complicado para todos aquellos que no tienen una alternativa habitacional.

Hasta ahora, y pese a las numerosas protestas que han realizado, el Govern de Armengol no ha atendido sus demandas.