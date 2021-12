400 usuarios de los 5 centros para los ancianos administrados por el l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) han recibido una postal de Navidad personalizada que ha elaborado de manera altruista el equipo de voluntarios de la Asociación Voluntaria de CaixaBank.

La iniciativa es parte del proyecto «Cap padrí sense Nadal» que se lanzó el año pasado para acompañar, incluso aunque fuera en la distancia, a las personas mayores de las residencias que por culpa de la crisis de salud no pudieron celebrar la Navidad. No se permitieron días festivos con familiares o amigos, ya que las visitas o salidas de los centros no estaban permitidas.

El panorama este año es diferente. Los protocolos actuales permiten las salidas de las residencias y también visitar ilimitadamente, siempre dentro del horario que estipula la dirección de cada centro y, en todo momento, se sigan las medidas de seguridad e higiene. Sin embargo, el número de postales enviadas se han duplicado casi, en 2020 fueron 222 y en 2021, 400.

Son los mismos residentes de cada centro que los que piden las felicitaciones. Los miembros de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank son los responsables de hacerlas a mano. Cada postal es única, con mensajes personalizados y escrita en el idioma elegido por la persona que debe recibirla.

La Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària, que es responsable de administrar las residencias públicas de Mallorca, destaca que es una iniciativa muy positiva. Los voluntarios los hacen con gran entusiasmo y «los que los reciben los convierten en la emoción de sentir que una persona que no conocen les recuerda y les dedica palabras de afecto y estímulo, que son como una medicina», afirma la presidente del IMAS, Sofía Alonso.

Todas las postales salieron ayer martes de la sede d’Acció Social que CaixaBank tiene en Palma y este mediodía, el personal de las residencias de la OMS-Sant Miquel, Bonanova, el hogar de los ancianos, Bartomeu Quetglas, de Felanitx, y Huialfàs, en Sa Pobla, las distribuyó.

El voluntariado CaixaBank también lleva a cabo el proyecto de solidaridad «Cap padrí sense Nadal» en las residencias de las personas mayores en Menorca e Ibiza con el mismo éxito de participación.