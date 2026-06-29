El campamento público juvenil más demandado de Mallorca bate récords de plazas disponibles este verano

El campamento público juvenil más demandado en las playas de Mallorca bate récords de plazas disponibles este verano y casi duplicará la del año pasado para alegría de los más de 1.000 jóvenes que podrán disfrutar de alguno de los 15 turnos semanales que han arrancado ya esta semana.

La nueva edición de los campamentos de verano de la Victòria en Alcúdia, desarrollados en la espectacular bahía de esta localidad del noreste de Mallorca, en plena naturaleza con pinos a la orilla de sus aguas cristalinas y acantilados, se prolongará hasta el 5 de septiembre, permitiendo que más niños y jóvenes disfruten de esta experiencia de ocio educativo.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado por el conseller de Presidència, Toni Fuster, y la directora insular de Juventud, Carmen Ripoll, ha visitado el campamento y saludado a los primeros participantes y al equipo de monitores que les acompañarán durante toda la estancia.

«La Victòria forma parte de los recuerdos de verano de muchas generaciones de mallorquines y queríamos que esta experiencia pudiera llegar a muchas más familias», ha manifestado Galmés, quien ha subrayado que «por eso este año hemos hecho una ampliación de las plazas y hemos alargado los turnos durante todo el verano. Era un compromiso de este equipo de gobierno y hoy se convierte en una realidad».

Asimismo, ha añadido que «estos campamentos representan el modelo de ocio que queremos continuar impulsando desde el Consell. Un ocio saludable, basado en la convivencia, el deporte, el contacto con la naturaleza y la educación en valores. Aquí los jóvenes hacen amigos, ganan autonomía y viven experiencias que recuerdan toda la vida».

Los campamentos mantienen el modelo educativo que los ha convertido en un referente del verano en Mallorca. A lo largo de una semana, los participantes realizan actividades deportivas, juegos cooperativos, talleres creativos, actividades acuáticas, orientación, tiro con arco, slackline, excursiones y veladas nocturnas, además de dinámicas orientadas a fomentar la convivencia, la autonomía personal y el trabajo en equipo.

El eje temático de la edición de este año es Los elementos naturales como fuente de crecimiento, un proyecto educativo que acercará a los participantes al territorio, al patrimonio y al paisaje de Mallorca a través de actividades centradas en la naturaleza y la educación ambiental.