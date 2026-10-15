CaixaBank reconoce las trayectorias de Gabriel Barceló, Lino Salas y Joaquín Torrebella por su impacto social en Baleares

CaixaBank ha celebrado en CaixaForum Palma la segunda edición de los encuentros Generación + Baleares, una iniciativa dirigida al colectivo sénior que este año incorpora como novedad la entrega de los Premios Generación +, impulsados en colaboración con VidaCaixa y SegurCaixa Adeslas. Los galardones han reconocido a Gabriel Barceló, Lino Salas y Joaquín Torrebella por unas trayectorias que reflejan, desde distintos ámbitos, el valor de la experiencia y la contribución de las personas sénior a la sociedad.

El encuentro, que ha reunido a cerca de 170 personas, se enmarca en la apuesta de CaixaBank por dar respuesta a los retos y oportunidades asociados a una sociedad cada vez más longeva. Generación + aborda esta realidad desde una perspectiva integral y pone también el foco en el talento, el conocimiento y la experiencia acumulados a lo largo de la vida, detalla la entidad a través de un comunicado.

La directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, ha asegurado que «en las Islas contamos con una generación que reúne experiencia, conocimiento y talento, y que tiene todavía mucho que ofrecer a nuestra economía y a nuestra sociedad. Generación + nace también de esa convicción: de reconocer el valor de una etapa de la vida que hoy se vive de una manera diferente y que abre nuevas oportunidades para continuar participando, emprendiendo, aprendiendo y contribuyendo al entorno».

La jornada ha contado con la participación de la periodista Olga Viza, que ha protagonizado un diálogo con el catedrático de Fisiología en la Universidad de Valencia José Viña y con la escritora y divulgadora Natalia de Santiago, en torno al valor de la experiencia, el aprendizaje y la importancia de mantenerse activo a lo largo de la vida. La conversación ha abordado también la capacidad para afrontar nuevas etapas manteniendo proyectos, relaciones e intereses y aprovechando el conocimiento adquirido a lo largo de los años.

Reconocimiento a trayectorias de impacto

Los Premios Generación +, impulsados por CaixaBank en colaboración con VidaCaixa y SegurCaixa Adeslas, tienen como objetivo poner en valor la experiencia, el talento y la contribución de las personas sénior a la sociedad. En esta edición en Baleares, los galardones han distinguido a tres referentes que representan, desde diferentes ámbitos, el valor de la experiencia y el compromiso con su entorno.

El Premio Generación + Trayectoria-CaixaBank ha recaído en Gabriel Barceló, en reconocimiento a una trayectoria marcada por la innovación, el liderazgo y la visión de futuro. Cofundador del Grupo Barceló y pionero de la expansión turística española en el Caribe, su contribución al desarrollo económico y social de Baleares y de España ha dejado una huella imborrable que sigue inspirando a nuevas generaciones de emprendedores. Su legado trasciende el ámbito empresarial, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes y admiradas de la historia del turismo en España.

El Premio Generación + Valor Sénior-VidaCaixa ha distinguido a Lino Salas, en reconocimiento a una vida dedicada a la escucha, el acompañamiento y el apoyo a las personas más vulnerables. Como alma y referente del Teléfono de la Esperanza en Baleares, ha impulsado durante décadas una labor esencial de atención emocional, prevención y solidaridad, convirtiéndose en un ejemplo de compromiso social y servicio a la comunidad. Su trayectoria ha contribuido a mejorar la vida de miles de personas y a reforzar una sociedad más humana y cercana.

Por su parte, el Premio Generación + Compromiso Salud-Adeslas ha reconocido al doctor Joaquín Torrebella, por una trayectoria marcada por el compromiso con las personas y la mejora de la atención sanitaria en Baleares. Vinculado durante años a Cruz Roja, ha combinado la excelencia profesional con una profunda sensibilidad social, contribuyendo a fortalecer una institución esencial para el bienestar de miles de ciudadanos. Su liderazgo, humanidad y dedicación lo convierten en un ejemplo de los valores que este galardón quiere reconocer.

Los tres reconocimientos comparten un objetivo común: reivindicar la madurez como una etapa activa y poner en valor la experiencia, el conocimiento y la capacidad de las personas sénior para continuar generando impacto y contribuyendo a la sociedad.

Modelo pionero de atención al cliente sénior

Con más de cuatro millones de clientes mayores de 65 años y una cuota superior al 34% en pensiones, CaixaBank es el banco de referencia para el segmento sénior desde su fundación hace ya más de 120 años como Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro.

A través de su modelo de banca socialmente responsable, la entidad acompaña a sus clientes a lo largo de todas las etapas de la vida. Dispone del programa Generación +, que da respuesta a los retos del envejecimiento, de forma transversal, a través de un conjunto integral de soluciones financieras y no financieras que facilitan tanto el tránsito hacia la etapa de la jubilación como el poder disponer de un conjunto de soluciones de ocio, cuidados, formación o mantenimiento de la salud durante esta etapa de la vida.

Asimismo, la entidad mantiene activo desde 2022 un compromiso de atención prioritaria al colectivo sénior que involucra a todas sus áreas de actividad, lo que le convirtió en 2022 en el primer banco en obtener la certificación de AENOR como compañía comprometida con las personas mayores. Una certificación que se ha renovado, siendo la única entidad financiera en disponer de este sello de calidad.