Los Bomberos de Mallorca refuerzan su capacidad operativa con un nuevo convenio entre el Consell y la Autoridad Portuaria

El Consell de Mallorca y la Autoridad Portuaria de Baleares han renovado su colaboración para reforzar la prevención y la respuesta ante emergencias en los puertos de la isla, con especial atención al de Alcúdia. El convenio, firmado este jueves por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Javier Sanz, contará con una inversión de 566.000 euros durante los próximos cuatro años.

El acuerdo consolida la coordinación entre ambas instituciones en materia de extinción de incendios, salvamento y protección civil. En este marco, los Bomberos de Mallorca seguirán actuando como grupo de intervención de la APB en el puerto de Alcúdia, donde asumirán tareas de extinción de incendios, rescates, evacuaciones, prevención de riesgos, participación en simulacros e inspección de los sistemas de protección contra incendios, además de prestar asesoramiento técnico.

De los 566.000 euros previstos, 366.000 se destinarán a la formación especializada de los bomberos y 200.000 a la adquisición de nuevo material y equipamiento para intervenir en el entorno portuario. La APB también mantendrá la cesión de vehículos y equipos especializados que ya utilizan los Bomberos de Mallorca.

El convenio contempla, además, la creación de una comisión mixta de seguimiento formada por representantes del Consell y de la Autoridad Portuaria, que se encargará de coordinar las actuaciones conjuntas, planificar la formación y supervisar las inversiones previstas.

Galmés ha señalado que esta inversión supone una «apuesta decidida» por la formación de los bomberos y para dotarlos del equipamiento «más adecuado para afrontar intervenciones cada vez más complejas». «Invertir en prevención y en emergencias es invertir en la seguridad de toda la ciudadanía», ha alegado.

Por su parte, Sanz ha indicado que este acuerdo refleja el compromiso de las dos instituciones con «la seguridad de las personas», dado que los puertos son «espacios abiertos a la ciudadanía». Además, ha resaltado que gestionar un puerto no es solo «desarrollar la infraestructura» y «mejorar la operativa», sino hacer unos espacios «cada vez más seguros y preparados» para responder ante estas eventualidades, por lo que ha defendido que la cooperación institucional es «el mejor camino para lograrlo».

Antes de la firma del acuerdo, Llorenç Galmés expresó sus condolencias por las víctimas del incendio registrado en Almería y trasladó la solidaridad del Consell de Mallorca con los afectados y con los equipos de emergencias que trabajan en la zona.