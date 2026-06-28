Javier Sanz: «Uno de nuestros grandes objetivos es humanizar el puerto de Palma y reorganizar los usos»

Hace casi tres años ya que Javier Sanz (Madrid, 1949) está al frente de Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y encara en esta recta final de la legislatura el mayor reto del puerto de Palma, su reordenación de usos y reurbanización, con el gran objetivo de acercarlo a la ciudadanía y que se integre en una ciudad que históricamente ha vivido de espaldas a este espacio.

PREGUNTA.- En estos tres años han pasado muchas cosas, pero por fin, vamos a tener a final de año un anteproyecto de lo que va a ser la gran obra de reurbanización del puerto de Palma.

RESPUESTA.- Así es. Y es verdad, han pasado muchas cosas dentro de Autoridad Portuaria de Baleares, y uno de los proyectos más importantes es la transformación del puerto de Palma, que desde que se creó el Dique del Oeste, hace sesenta años, no se ha hecho ninguna obra de envergadura. Se han hecho algunas obras en materia de infraestructuras, pero no un proyecto de transformación del puerto de Palma con todas las consecuencias, en mayúsculas, como va a ser nuestro objetivo. Es un proyecto que se empezó a preparar hace ya tres años. Había uno antiguo, pero tuvimos que descartarlo porque no era viable para la ciudad de Palma. Y ahora ya estamos en disposición de afrontarlo este año. Para el año que viene ya empezarán las obras. No va a ser de un día para otro porque es de gran envergadura, y calculamos que se tardarán unos cinco o seis años como mínimo para que se vea la culminación de lo que tenemos entre manos en este momento.

P.- Por tanto, el año que viene empezarán las obras.

R.- Sí. Ha sido un proyecto laborioso. Primero hemos tenido que hablar con la gente, que para nosotros es lo más importante. Hicimos consultas con 65 grupos de interés de todo tipo: políticos, sindicatos, industriales, con todo el mundo. Y al final, pues intentamos llegar a un consenso. Sé que llegar a un consenso es muy complicado, pero para nosotros es muy importante. Creo que es un proyecto que nace fuerte por esto. Dijimos lo que íbamos a hacer y la gente aportó ideas. Nace fuerte por esto, y sobre todo por la transformación y por las consultas que hemos hecho. Ahora estamos en un proceso de lo que llamamos el Plan Maestro. Lo hemos lanzado para que empresas internacionales de arquitectura, de ingeniería, de todo tipo, nos ayuden a conseguir el mejor proyecto para la ciudad. Y se han presentado catorce empresas líderes mundiales. En este momento vamos a seleccionar a cinco, y de esos cinco saldrá el que va a realizarlo. Dentro de ocho días tendremos ya los cinco candidatos. Después habrá un proceso de dos, tres meses para elegir el candidato final. A finales de año, pues, tendremos el proyecto definitivo ya maquetado y la gente podrá ver ya la realidad.

P.- ¿Puede ser la obra más importante a la que se enfrenta Palma como ciudad en los próximos treinta o cuarenta años?

R.- Yo creo que sí. Va a ser una reurbanización integral del puerto de Palma y, además, los puertos son motores de crecimiento, son muy importantes. Un dato que todo el mundo entenderá: el 95% de las mercancías que entran en Baleares, en Palma, por ejemplo, entran por mar. Por eso un puerto es un motor económico importante. Nuestra línea estratégica es el tema del mantenimiento de la entrada de mercancías y pasajeros. Y para nosotros es vital. Tenemos casi 20 millones de toneladas de mercancía que entran por el puerto de Palma y 10 millones de pasajeros. Para nosotros es vital que el puerto siga siendo una puerta de entrada importante para la ciudad. Y es el primer factor clave: mantenerlo activo.

P.- Aparte del tema urbanístico, un elemento que creo que es cardinal

es la movilidad.

R.- Hemos pensado en esto. La transformación del puerto de Palma ya ha empezado. Empezó con la remodelación del Club de Mar, que va a ser un puerto muy importante. El Paseo Marítimo también ya está acabado. Es un Paseo Marítimo nuevo, pensado para la ciudad, para el ciudadano, no como estaba antes, para el tráfico. No sé si es bueno o es malo, pero es el objetivo que se planteó. Vamos a hacer lo que llamamos el bus náutico, un barco eléctrico, que empezará en el Dique del Oeste y hará, un recorrido hasta el Portitxol, que es nuestra área de influencia. La gente podrá utilizarlo, pues para ir al Portitxol en vez de ir en coche. Si quieres ir al Paseo Marítimo, pues puedes ir también en el bus náutico, y aliviamos un poco la carencia, tal vez de aparcamientos. Dentro de nuestro proyecto también del puerto de Palma, vamos a hacer en el Moll Vell un aparcamiento para 400 o 500 plazas para que la gente, cuando vaya al puerto, pues pueda ir en coche y dejarlo allí. También estudiamos con el Ayuntamiento de Palma para ceder espacios para hacer más aparcamientos. La gente tiene que empezar a acostumbrarse a que esto está cambiando y se está restringiendo en las islas también la entrada de

vehículos. Tenemos que empezar a adaptarnos a esto.

P.- El bus náutico, ¿cuándo se pone en marcha?

R.- En primavera. Ya están construyendo los barcos y nos han prometido que en el mes de marzo, abril, pues ya estará funcionando perfectamente. Y no solo será para los turistas, sino para la gente que trabaja en los muelles comerciales, para el ciudadano que quiera darse una vuelta o ir al Portitxol a cenar o a comer, que hay mucha gente que tiene problemas de aparcamientos en Palma.