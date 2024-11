Bienvenida oficial a los cuatro equipos de la Round Elite

El Ayuntamiento de Palma dio la bienvenida a los cuatro equipos que participan en esta nueva fase europea en Palma de la Elite Round con un acto en la misma pista de Son Moix este martes por la tarde. Javier Bonet, regidor d’Esports del Ayuntamiento de Palma, David Salom, director d’Esports, y Miquel Àngel Bennassar, gerente del IME, aprovecharon los entrenamientos de los cuatro equipos para desplazarse hasta el pabellón para recibir a los equipos y desear suerte a la plantilla del Illes Balears Palma Futsal. El acto finalizó con una foto de los cuatro equipos en la grada de Son Moix con todas las autoridades.

El Hotel Aubamar Suites & Spa, base de los equipos de la Elite Round

Un año más, el Hotel Aubamar Suites & Spa, situado en la Playa de Palma, será la sede oficial de los cuatro equipos participantes en la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League. El hotel de cinco estrellas se convierte nuevamente en el refugio perfecto para jugadores y cuerpo técnico en una semana marcada por la competición más exigente del fútbol sala europeo.

La penúltima fase de la Champions no solo decidirá qué equipo accede a la Final Four, sino que también convertirá a Palma en el epicentro mundial de este deporte una vez más. En este contexto, el Hotel Aubamar Suites & Spa ofrece un entorno inmejorable. El Illes Balears Palma Futsal, anfitrión del torneo, hará del Aubamar su base para preparar los tres partidos que definirán si logran un histórico pase a la Final Four por tercer año consecutivo. Junto al equipo balear, el Record Bielsko-Biala de Polonia, el Semey Futsal Club de Kazajistán y el Futsal Klub Lucenec de Eslovaquia también se alojarán en el hotel durante una de las semanas más importantes de la temporada.

El Illes Balears Palma Futsal contará con Thierry para esta semana. El internacional brasileño regresó este martes a Palma tras disputar el Sudamericano Sub21 con su parís. El club organizó un rápido viaje de vuelta para que el jugador estuviera disponible para esta semana en caso de ser necesario. Este mismo martes llegó a Palma y se puso a las órdenes del entrenador.