Baleares aboga por «volver al papel y al boli» y limitará progresivamente tablets y portátiles hasta cuarto de ESO

Baleares ampliará de manera progresiva hasta 4º de ESO la limitación de tablets y ordenadores portátiles en las aulas y dispondrá antes de que acabe la legislatura de un Plan integral de inversiones para avanzar progresivamente en la climatización de todos los centros educativos.

Lo ha anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su discurso en el Debate de Política General, el último de la legislatura, dentro de un paquete de medidas en materia educativa, que incluye la ley, antes de que acabe la legislatura, para asumir la gestión de las escoletas 0-3 de ayuntamientos y consells insulares.

El Plan de climatización, según ha explicado, se impulsa con la experiencia de haber iniciado desde cero la climatización de una docena de centros y preparar el proyecto de nueve más. «Pasar calor no es cultura del esfuerzo», ha afirmado, en referencia a las declaraciones de un regidor de Vox en el Ayuntamiento de Palma.

Volver al papel y los bolis

En cuanto a la limitación de pantallas, Prohens ha afirmado que «no se trata de ir contra la tecnología, sino de poner la tecnología al servicio de la educación y no la educación al servicio de la tecnología» y ha hecho un llamamiento a «volver al papel y al boli».

«Nuestros alumnos tienen que aprender a utilizar las herramientas digitales, pero es hoy imprescindible recuperar hábitos de aprendizaje que siempre habían funcionado», ha defendido.

La líder del Govern ha enmarcado esta medida en los malos resultados PISA, que ha atribuido a la Lomloe aplicada en la anterior legislatura por el Pacte «en todos sus extremos, a pesar de las advertencias de docentes, familias y comunidad educativa».

Prohens ha avanzado al mismo tiempo el inicio de la negociación de un nuevo Compromiso Educativo para los próximos años con medidas para facilitar vivienda y movilidad de los docentes como prioridad. La presidenta ha revindicado el Ejecutivo autonómico como «dique de contención» que ha protegido la educación «al precio que haya sido».