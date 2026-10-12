Atacan con gas pimienta a un conductor con discapacidad y su pareja y les persiguen por Palma: «¡Casi nos matamos!»

Un grave suceso ocurrido en Palma ha vuelto a poner en alerta a las fuerzas de seguridad locales. Un conductor con discapacidad y su pareja han denunciado haber sido víctimas de un violento ataque y una persecución automovilística durante la noche del pasado sábado mientras circulaban en su vehículo por la capital balear.

Según el testimonio de la víctima, los hechos se desencadenaron cuando un coche, un Audi de color azul oscuro ocupado por dos jóvenes de nacionalidad española, comenzó a perseguirlos de forma agresiva en pleno horario nocturno. Durante el trayecto, los ocupantes del turismo realizaron maniobras temerarias intentando embestir deliberadamente al Jeep en el que viajaba la pareja, generando una situación de extremo peligro en la vía pública.

La agresión culminó al llegar a la avenida de la calle L’Hort de les Ànimes. En ese punto, y con ambos vehículos en plena marcha, los agresores accionaron un spray de gas pimienta desde su coche hacia el automóvil de las víctimas. El compuesto químico roció por completo el lateral del turismo e impactó directamente en la cara y los ojos del conductor.

El ataque cegó momentáneamente al automovilista mientras se encontraba al volante en mitad de la noche, lo que estuvo a punto de provocar un accidente de graves consecuencias. Tal y como relató el propio afectado tras el incidente, la pérdida súbita de visión y el dolor causado por el gas generaron un momento de pánico en el que ambos temieron por sus vidas.

Tras la agresión cometida la noche del sábado, los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga a gran velocidad. Sin embargo, los datos del turismo implicado ya se encuentran en manos de la Policía, que dispone de la matrícula del Audi azul oscuro. Los agentes han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y mantienen un dispositivo activo para localizar y detener a los dos jóvenes responsables.