La aspiración del 20% de estudiantes de bachillerato en Mallorca es ser funcionarios: la vocación cae en picado

Dos de cada 10 estudiantes de bachillerato en Mallorca fijan como objetivo laboral en su vida ser funcionarios en una clara muestra de la caída de la vocación entre los estudiantes de entre 16 y 18 años, como revela un estudio realizado tras el Salón de Orientación Universitaria Unitour. La vocación cae en picado entre los estudiantes encuestados en Mallorca.

El 41% de los alumnos de bachillerato de Mallorca quiere montar su propio negocio, un interés creciente en los últimos años, según un estudio realizado tras el Salón de Orientación Universitaria Unitour. Según los datos recogidos, la vocación sigue siendo el motivo principal para elegir carrera para el 44% de los jóvenes mallorquines. No obstante, este factor ha sufrido una caída drástica, ya que el año pasado representaba el 72% de las respuestas.

En paralelo, ha crecido el interés por elegir los estudios en función de si «se gana mucho dinero», pasando de un residual 4% en el curso 2024-2025 al 20% en la actualidad. Por su parte, un 30% elegirá su grado por las salidas profesionales.

Auge del emprendimiento

En cuanto a sus perspectivas de futuro al finalizar la universidad, el 41% de los jóvenes mallorquines tiene previsto montar su propio negocio.

Este espíritu emprendedor muestra una tendencia al alza sostenida, habiendo crecido desde el 28% registrado en 2023-2024 y el 33% del curso anterior.

Por el contrario, la preferencia por trabajar en la empresa privada continúa bajando y pasa de un 47% en 2023-2024, un 45% en 2024-2025 y 39% en 2025-2026. El interés por ser funcionario se mantiene totalmente estable, con un 20% de los encuestados optando por esta opción en los últimos tres años.

Movilidad geográfica

En lo que respecta a cursar sus estudios, un 28% de los jóvenes mallorquines buscará formación en el extranjero, una cifra que casi triplica el 10% del año pasado.

Por su parte, el 33% prefiere quedarse en su comunidad y un 37% se desplazará a otra comunidad autónoma. Esta tendencia se repite al preguntar por el lugar donde preferirían desarrollar su carrera profesional.

El 29% de los mallorquines desea trabajar en el extranjero, lo que supone un salto exponencial frente al 7% que manifestaba este deseo en el curso 2024-2025.

No obstante, este dato aún no alcanza el 44% que se registraba hace dos años. El deseo de trabajar en su propia comunidad se sitúa en el 31%.