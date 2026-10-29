Asaltan una peluquería cerca de la ‘Milla de Oro’ de Palma y roban tijeras valoradas en más de 500 euros
Los asaltantes forzaron la puerta principal, vaciaron la caja y huyeron sin ser grabados
El establecimiento, ubicado en la calle Guixers junto al Borne, mantiene sus puertas pese al suceso
Un nuevo episodio de delincuencia ha alterado la actividad comercial en el epicentro turístico de Palma. Una peluquería ubicada en la calle Guixers, un punto céntrico situado a escasos metros del emblemático Paseo del Borne y de la conocida Milla de Oro, ha sido víctima este jueves de un robo con fuerza en el que los asaltantes lograron hacerse tanto con dinero de la caja como con herramientas profesionales de alto valor económico.
Los hechos se produjeron cuando personas cuya identidad y número exacto todavía se desconocen accedieron al negocio tras fracturar la puerta principal. El método utilizado permitió a los intrusos franquear el acceso al local comercial para registrar las instalaciones con rapidez, sin causar graves destrozos en su interior. Una vez dentro, los autores se dirigieron directamente a la caja registradora, de donde sustrajeron una cantidad superior a los 500 euros en metálico.
No obstante, el perjuicio económico para el establecimiento no terminó ahí. Los ladrones también se apoderaron de tijeras de peluquería valoradas cada una de ellas en más de 500 euros, elevando de forma notable el impacto económico del robo para el negocio afectado.
La labor para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables se presenta compleja. Y es que el establecimiento asaltado no cuenta con cámaras de seguridad en su interior, lo que ha impedido que los autores de la intrusión quedaran registrados en grabaciones directas durante la comisión del delito dentro del inmueble.
Ante estos hechos, tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Palma han iniciado las pesquisas pertinentes para esclarecer el caso. Ambos cuerpos policiales trabajan de forma coordinada con el objetivo de identificar, localizar y detener a los individuos que se encuentran detrás de este suceso, registrado en una de las zonas más transitadas, turísticas y comerciales de la capital balear.
Pese a lo sucedido y al evidente susto en el cuerpo tras descubrir los destrozos y la sustracción de sus herramientas, el asalto no ha alterado la vida de los propietarios. Con el objetivo de mantener la normalidad dentro de lo posible, los dueños han decidido continuar con su actividad habitual y mantienen el local abierto para atender a sus clientes.