Okupas en la Milla de Oro de Palma: plantan una exposición ilegal de bicis para turistas en pleno Borne

La empresa que está llevando a cabo esta práctica no publicita su nombre en ningún momento. No le hace falta porque su producto ha estado todo este lunes expuesto a plena luz del día en la zona peatonal de la conocida como Milla de Oro de Palma: el Paseo del Borne. Un expositor de bicicletas para el alquiler de turistas ha permanecido plantado en el Borne con la coartada de que las bicis están allí, okupando el Borne, porque las guardan para turistas que están de compras por la zona.

OKBALEARES ha descubierto esta flagrante ilegalidad: un expositor de bicis para turistas utiliza la excusa de que las guardan a unos clientes para ofrecerlas para el alquiler.

El periodista que firma esta información se ha dirigido a un jovencísimo encargado de ‘vigilar’ esta decena de bibicletas en pleno paseo peatonal. El joven ha iniciado sus explicaciones anunciando que su cometido es guardar las bicis mientras los clientes están paseando por el centro haciendo compras. Okupar el Borne para eso ya es una irregularidad porque se trata de una okupación del espacio público.

Pero peor pone las cosas para su empresa cuando ofrece el producto al periodista: «Si quieres, las puedes reservar ahora».

Los hechos han sido denunciados en persona a un alto cargo del Ayuntamiento de Palma que en ese momento estaba reunido en una terraza a muy pocos metros de estos hechos.

La Milla de Oro de Palma

No han dejado de venir, pero ahora ya abarrotan la conocida como Milla de Oro de Palma. Las tiendas de artículos de lujo del Paseo del Borne de Palma ya concentran colas de turistas para acceder a los establecimientos. La explosión se mantiene todos los días, con especial visibilidad los fines de semana.El Paseo del Borne, conocido como la Milla de Oro de la capital balear porque concentra en apenas unos metros un gran número de tiendas de artículos de lujo, vive desde el inicio de este mes de mayo una auténtica explosión de turistas con gran capacidad adquisitiva, que asumen hacer cola para entrar en Louis Vuitton y que, de paso, llenan las espectaculares terrazas del paseo.

El Borne tiene una longitud muy escasa, de aproximadamente unos 200 metros. Esta emblemática avenida arbolada une la Plaça de la Reina, cerca del mar, con la Plaça del Rei Joan Carles I (Plaza de las Tortugas). Además, es unión con la conocida calle comercial Jaime III y la de Sant Feliu. Ambas con elegantes establecimientos para este perfil de turistas, además del residente.