El apretón que no pudo esperar: graban a una mujer defecando en pleno Paseo Mallorca de Palma

Una mujer fue grabada defecando en plena calle en Paseo Mallorca de Palma, una de las zonas más exclusivas y transitadas de la capital balear, durante la última hora de la noche. El insólito episodio tuvo lugar a menos de cien metros de la Jefatura Superior de Policía, en una zona rodeada de lujosos restaurantes, hoteles y viviendas de alto standing.

Según las imágenes grabadas por testigos, la mujer se encontraba en Paseo Mallorca después de una noche de fiesta cuando sufrió un inesperado apretón. Lejos de buscar un establecimiento o algún lugar más discreto, decidió hacer sus necesidades directamente en plena vía pública.

La escena tuvo como escenario uno de los puntos más conocidos de Palma, con vistas al torrente de Sa Riera y con vehículos circulando continuamente por la zona. La mujer, aparentemente ajena a lo que ocurría a su alrededor, se colocó junto a la vía y comenzó a defecar en plena calle.

La situación no pasó desapercibida para los conductores. Algunos de los vehículos que circulaban por Paseo Mallorca llegaron incluso a hacer sonar el claxon al encontrarse con la insólita estampa. Sin embargo, los avisos no parecieron hacer cambiar de opinión a la mujer, que continuó con total normalidad hasta terminar.

El episodio resulta especialmente llamativo por el lugar elegido. El Paseo Mallorca es una de las zonas más emblemáticas de Palma, conocida por sus edificios residenciales de alto nivel, establecimientos de restauración, hoteles y por encontrarse en pleno centro de la capital balear.

Una vez terminó de hacer sus necesidades, la mujer sacó un pañuelo de papel para limpiarse. Después de utilizarlo, en lugar de recogerlo, lo tiró al suelo, dejando tras de sí los restos de su improvisado momento de necesidad.

La escena fue grabada por una persona que se encontraba en las inmediaciones y que decidió registrar con su teléfono móvil lo que estaba sucediendo. Las imágenes muestran el contraste entre la tranquilidad con la que actuaba la mujer y la circulación habitual de vehículos por una de las principales arterias de Palma.

Con el paso de los minutos, la mujer terminó abandonando el lugar, pero dejó atrás el pañuelo utilizado. El particular regalo acabaría formando parte posteriormente de las tareas de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Palma, encargados de mantener limpia la vía pública.

El episodio vuelve a poner de manifiesto algunas de las situaciones poco habituales que pueden producirse en las zonas de ocio durante las noches de fiesta. El consumo de alcohol, la falta de aseos disponibles a determinadas horas y determinadas conductas incívicas pueden acabar generando escenas que sorprenden tanto a vecinos como a turistas y conductores.

En este caso, el escenario elegido difícilmente podía ser más llamativo: Paseo Mallorca, una de las zonas más exclusivas de la capital balear, junto al torrente de Sa Riera y a escasos metros de la sede policial.

La protagonista de la escena, aparentemente, no encontró otro lugar donde solucionar su apretón y decidió hacerlo en plena calle y a la vista de todo el mundo. Ni el tráfico, ni los conductores que hacían sonar el claxon, ni la proximidad de la Jefatura Superior de Policía parecieron modificar su decisión.